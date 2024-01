A equipa alemã Sixtyseven Racing Team planeia corridas no estrangeiro

A equipa alemã Sixtyseven Racing Husqvarna quer participar em todas as corridas do Campeonato do Mundo de MXGP este ano com o piloto suíço Kevin Brumann. Mark Scheu e Paul Haberland vão competir em eventos do Campeonato do Mundo Europeu.

A equipa"Sixtyseven Racing Husqvarna", sediada em Estugarda, está a planear mais eventos do Campeonato do Mundo para este ano. Com a sua nova contratação, o suíço Kevin Brumann, a equipa pretende participar em todas as corridas do Campeonato do Mundo desta temporada. A Sixtyseven Racing Husqvarna também vai estar presente na Argentina, Indonésia e China.

Os dois alemães titulares do MXGP, Mark Scheu e Paul Haberland, estão programados para as rondas do Campeonato do Mundo na Europa. Scheu, que marcou os seus primeiros cinco pontos na temporada de 2023, participará em todas as rondas europeias do Campeonato do Mundo, enquanto Haberland participará em corridas seleccionadas na Europa.

A equipa será representada no Campeonato do Mundo de MX2 por Jan Krug, que também deverá participar em eventos seleccionados. O jovem talento holandês Jaymian Ramakers vai alinhar na classe de 125cc como parte do ADAC MX Masters.

Equipa Sixtyseven Racing, alinhamento 2024:

Kevin Brumann - Todas as corridas de MXGP

Mark Scheu - Campeonato do Mundo de MXGPem Grands-Prix Europeus

Paul Haberland - corridas seleccionadas do Campeonatodo Mundo MXGP

Jan Krug - corridas seleccionadas do Campeonato do Mundo de MX2

Jaymian Ramakers - Taça ADAC MX Masters Junior 125cc