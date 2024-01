L'apertura della stagione dei Campionati del Mondo in Argentina è assicurata

I finanziamenti per il Gran Premio d'Argentina sono stati garantiti dopo i problemi riscontrati all'inizio di quest'anno. L'apertura della stagione di Villa La Angostura si svolgerà come previsto il 9 e 10 marzo 2024 a Neuquen.

Gli organizzatori del Gran Premio d'Argentina hanno lanciato l'allarme a metà gennaio perché il finanziamento dell'evento rischiava di fallire. SPEEDWEEK.com ha riferito dei problemi degli organizzatori e della richiesta di aiuto da parte delle autorità locali.

Ora è stato dato il via libera: l'apertura della stagione del Campionato del Mondo di Motocross si svolgerà come previsto il 9 e 10 marzo a Villa La Angostura. I biglietti sono in vendita da oggi, venerdì 26 gennaio.

David Luongo, CEO di Infront Moto Racing, ha dichiarato: "Siamo felici di tornare in Argentina. Ringraziamo il governo della provincia di Neuquén per i suoi continui sforzi per rendere possibile questo evento sportivo. È molto importante per noi offrire il meglio alle migliaia di fan della MXGP in America Latina. Ci vediamo presto all'apertura della stagione il 10 marzo!".