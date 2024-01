Schmicker Racing Team se lance dans le championnat du monde MXGP

L'équipe allemande Schmicker Racing Team fera son entrée dans le championnat du monde MXGP avec Adam Sterry et Cornelius Toendel. L'équipe de Gardelegen a présenté un solide line-up de pilotes pour le championnat du monde MX2, le WMX et l'EMX250.

L'équipe allemande Schmicker Racing Team, basée à Gardelegen, se lance cette saison dans le championnat du monde MXGP. "Nous ne sommes qu'une petite équipe, mais avec beaucoup de passion, de dévouement et une forte éthique de travail", a déclaré le chef d'équipe Marco Schmicker.

L'équipe fait son entrée dans le championnat du monde MXGP avec le Britannique Adam Sterry et le Norvégien Cornelius Toendel. "Je sais que nous pouvons obtenir des résultats surprenants", poursuit le chef d'équipe. Le Finlandais Emil Weckman et le Danois William Kleemann prendront le départ du championnat du monde MX2. La vice-championne du monde 2022, la Néerlandaise Lynn Valk, participera au championnat du monde féminin et le Danois Dave Kooiker sera au départ du championnat européen EMX250.

"L'alignement est formidable et nous avons eu nos premières journées d'entraînement en Espagne ces dernières semaines. Nous sommes très positifs quant à la saison à venir", a déclaré l'équipe.

La liste des pilotes de Schmicker Racing KTM 2024 :

MXGP:

Adam Sterry, Cornelius Toendel

MX2-WM:

Emil Weckman, William Kleemann

WMX:

Lynn Valk

EMX250:

Dave Kooiker