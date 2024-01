A Schmicker Racing Team entra no Campeonato do Mundo de MXGP

A equipa alemã Schmicker Racing Team vai participar no Campeonato do Mundo de MXGP com Adam Sterry e Cornelius Toendel. A equipa de Gardelegen apresentou um forte alinhamento de pilotos para o Campeonato do Mundo de MX2, WMX e EMX250.

A equipa alemã Schmicker Racing Team, sediada em Gardelegen, vai entrar no Campeonato do Mundo de MXGP esta época. "Somos apenas uma pequena equipa, mas com muita paixão, dedicação e uma forte ética de trabalho," explicou o Chefe de Equipa Marco Schmicker

A equipa entra no Campeonato do Mundo de MXGP com o piloto britânico Adam Sterry e o piloto norueguês Cornelius Toendel. "Sei que podemos alcançar resultados surpreendentes", continuou o Diretor de Equipa. Emil Weckman, da Finlândia, e William Kleemann, da Dinamarca, vão competir no Campeonato do Mundo de MX2. A vice-campeã do Campeonato do Mundo de 2022, a holandesa Lynn Valk, vai competir no Campeonato do Mundo Feminino e o dinamarquês Dave Kooiker vai competir no Campeonato Europeu EMX250.

"O alinhamento é excelente e tivemos os nossos primeiros dias de treino em Espanha nas últimas semanas. Estamos muito optimistas em relação à próxima época", explicou a equipa.

O alinhamento de pilotos da Schmicker Racing KTM 2024:

MXGP:

Adam Sterry, Cornelius Toendel

MX2-WM:

Emil Weckman, William Kleemann

WMX:

Lynn Valk

EMX250:

Dave Kooiker