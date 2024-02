Glenn Coldenhoff peut-il faire progresser Fantic ?

L'année dernière, l'équipe Wilvo de Louis Vosters a perdu à la surprise générale son statut d'équipe d'usine Yamaha. Le dynamique Néerlandais, qui a mis en place une infrastructure exemplaire et moderne au cours des dernières années, s'est soudainement retrouvé sans rien.

Mais Vosters a eu l'intelligence de ne pas se contenter de chercher un nouveau partenariat, il a misé sur un avenir qui pourrait profiter directement des connaissances et de l'expérience de la période Factory. Il n'était pas question pour lui de redevenir une équipe satellite de Yamaha. Il a conclu un accord avec Fantic et s'est engagé cette année en tant qu'équipe d'usine officielle.

Mais si l'on compare la Fantic XXF450 à la Yamaha YZ450F, les points communs sont évidents. Des détails comme les pièces de carénage, les garde-boue et le design diffèrent, mais pour le reste, les points communs l'emportent.

Vosters est pleinement motivé pour faire avancer la marque italienne : "Après huit ans avec Yamaha, je me réjouis vraiment de ce nouveau chapitre. La motivation, le soutien et les objectifs communs m'ont rendu très enthousiaste pour l'avenir", a-t-il déclaré avant le début de la saison.

Son équipe d'usine s'engage cette année dans le championnat du monde MXGP avec les deux Néerlandais Glenn Coldenhoff et Roan van de Moosdijk.

Coldenhoff a fait ses débuts en course lors de la course de pré-saison à Riola Sardo en Sardaigne. Van de Moosdijk ne prendra le départ que lors de la prochaine course de préparation à Mantova le week-end prochain (11 février).

The Hoff' s'est montré optimiste : "Compte tenu du fait que nous ne nous sommes pas entraînés ici, la journée a bien commencé avec une cinquième place aux essais chronométrés. Il nous a fallu un peu de temps pour trouver les bons réglages. J'ai eu quelques problèmes lors de la première course, mais nous avons ensuite apporté quelques modifications pour la deuxième course, qui se sont avérées efficaces".

Coldenhoff a tiré le holeshot lors de la deuxième course et a mené la course pendant plusieurs tours. "Je me suis senti très bien pendant la course", s'est réjoui le Néerlandais. "Plus tard, Gajser et Renaux m'ont dépassé, mais j'ai réussi à rester en P3 devant Febvre. Dans l'ensemble, la journée s'est bien passée. C'était un bon départ et j'ai un sentiment positif pour la prochaine course".

La course de la catégorie 125 a d'ailleurs été remportée par le jeune talent hongrois de Fantic Noel Zanocz avec un résultat de 3-1 devant le Néerlandais Gyan Doensen(KTM, 1-3) et le Britannique Cole Mc Cullough (4-2), qui roule également sur Fantic.

Résultat du championnat international italien Riola, MX1:

1. Tim Gajser(SLO), Honda, 1-1

2. Maxime Renaux (F), Yamaha, 3-2

3. Romain Febvre (F), Kawasaki, 2-4

4. Glenn Coldenhoff (NL), Fantic, 6-3

5. Jago Geerts (B), Yamaha, 4-6

6. Ruben Fernandez (E), Honda, 5-5

7. Ben Watson (GB), Beta, 7-8

8. Jan Pancar(SLO), KTM, 11-7

9. Alvin Östlund (S), Honda, 9-9

10. Ivo Monticello (I), Beta, 8-11

11. Tom Koch (D), KTM, 13-10

12. Maximilian Spies (D), KTM, 12-12