Glenn Coldenhoff può far progredire Fantic?

Con la sua holeshot nella seconda gara a Riola Sardo e diversi giri in testa, Glenn Coldenhoff ha dimostrato di essere una forza da tenere in considerazione anche sulla Fantic. La squadra di Louis Vosters potrebbe riservare qualche sorpresa.

L'anno scorso, a sorpresa, il team Wilvo di Louis Vosters ha perso lo status di team ufficiale Yamaha. L'intraprendente olandese, che negli ultimi anni aveva costruito un'infrastruttura esemplare e moderna, si è trovato improvvisamente senza nulla.

Ma Vosters è stato abbastanza intelligente non solo da guardarsi intorno alla ricerca di una nuova partnership, ma anche da concentrarsi su un futuro che potesse beneficiare direttamente delle conoscenze e dell'esperienza dell'era Factory. Tornare a essere un team satellite Yamaha non era un'opzione per lui. Ha concluso l'accordo con Fantic e quest'anno si trasferirà come team ufficiale Factory.

Tuttavia, se si confronta la Fantic XXF450 con la Yamaha YZ450F, le somiglianze sono evidenti. Dettagli come le parti della carenatura, i parafanghi e il design differiscono, ma per il resto le somiglianze superano le differenze.

Vosters è pienamente motivato a portare avanti il marchio italiano: "Dopo otto anni con Yamaha, non vedo l'ora di affrontare questo nuovo capitolo. La motivazione, il supporto e gli obiettivi comuni mi hanno reso molto entusiasta del futuro", ha spiegato prima dell'inizio della stagione.

Quest'anno, il suo team di lavoro si schiererà nel Campionato del Mondo MXGP con i due piloti olandesi Glenn Coldenhoff e Roan van de Moosdijk.

Coldenhoff ha fatto il suo debutto in gara nella gara pre-stagionale di Riola Sardo in Sardegna. Van de Moosdijk non gareggerà fino alla prossima gara di pre-stagione a Mantova il prossimo fine settimana (11 febbraio).

'The Hoff' si è detto ottimista: "Considerando il fatto che non ci siamo allenati qui, la giornata è iniziata abbastanza bene con il quinto posto in qualifica. Ci è voluto un po' di tempo per trovare la giusta messa a punto. Ho avuto qualche problema nella prima gara, ma poi abbiamo apportato alcune modifiche per la seconda gara, che hanno funzionato bene".

Coldenhoff ha ottenuto l'holeshot nella seconda gara e ha condotto la corsa per diversi giri. "Mi sentivo davvero bene durante la gara", ha detto felice l'olandese. "In seguito, Gajser e Renaux mi hanno superato, ma sono riuscito a rimanere in P3 davanti a Febvre. Nel complesso la giornata è andata bene. È stato un buon inizio e ho sensazioni positive per la prossima gara".

Per inciso, la gara della classe 125 è stata vinta dal giovane ungherese della Fantic Noel Zanocz con un risultato di 3-1 davanti all'olandese Gyan Doensen(KTM, 1-3) e al britannico Cole Mc Cullough (4-2), anch'egli in sella a una Fantic.

Risultati Campionato Italiano Internazionale Riola, MX1:

1° Tim Gajser(SLO), Honda, 1-1

2° Maxime Renaux (F), Yamaha, 3-2

3° Romain Febvre (F), Kawasaki, 2-4

4° Glenn Coldenhoff (NL), Fantic, 6-3

5° Jago Geerts (B), Yamaha, 4-6

6° Ruben Fernandez (E), Honda, 5-5

7° Ben Watson (GB), Beta, 7-8

8° Jan Pancar(SLO), KTM, 11-7

9° Alvin Östlund (S), Honda, 9-9

10° Ivo Monticello (I), Beta, 8-11

11. Tom Koch (D), KTM, 13-10

12. Maximilian Spies (D), KTM, 12-12