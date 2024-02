Poderá Glenn Coldenhoff levar a Fantic para a frente?

A equipa Wilvo de Louis Vosters perdeu surpreendentemente o seu estatuto de equipa de trabalho da Yamaha no ano passado. O empreendedor holandês, que tinha construído uma infraestrutura exemplar e moderna nos últimos anos, ficou subitamente sem nada.

Mas Vosters foi suficientemente inteligente não só para procurar uma nova parceria, mas também para se concentrar num futuro que poderia beneficiar diretamente do conhecimento e experiência da era Factory. Voltar a ser uma equipa satélite da Yamaha não era uma opção para ele. Finalizou o acordo com a Fantic e vai sair como uma equipa oficial de fábrica este ano.

No entanto, se compararmos a Fantic XXF450 com a Yamaha YZ450F, as semelhanças são óbvias. Os pormenores como as peças da carenagem, os guarda-lamas e o design são diferentes, mas de resto as semelhanças superam as diferenças.

Vosters está totalmente motivado para levar a marca italiana para a frente: "Após oito anos com a Yamaha, estou realmente ansioso por este novo capítulo. A motivação, o apoio e os objectivos comuns deixaram-me muito entusiasmado com o futuro", explicou antes do início da época.

Este ano, a sua equipa de trabalho vai alinhar no Campeonato do Mundo de MXGP com os dois pilotos holandeses Glenn Coldenhoff e Roan van de Moosdijk.

Coldenhoff fez a sua estreia na corrida de pré-temporada em Riola Sardo, na Sardenha. Van de Moosdijk não competirá até à próxima corrida de pré-temporada em Mantova, no próximo fim de semana (11 de fevereiro).

"The Hoff" estava otimista: "Tendo em conta o facto de não termos treinado aqui, o dia começou bastante bem com o quinto lugar na qualificação. Também demorámos algum tempo a encontrar a afinação correcta. Tive alguns problemas na primeira corrida, mas depois fizemos algumas alterações para a segunda corrida, que resultaram bem."

Coldenhoff fez o holeshot na segunda corrida e liderou a corrida durante várias voltas. "Senti-me muito bem durante a corrida", disse o holandês com satisfação. "Mais tarde, Gajser e Renaux ultrapassaram-me, mas consegui manter-me em P3 à frente de Febvre. O dia foi bom no geral. Foi um bom começo e tenho um sentimento positivo para a próxima corrida."

A propósito, a corrida da classe 125cc foi ganha pelo jovem húngaro da Fantic, Noel Zanocz, com um resultado de 3-1, à frente do holandês Gyan Doensen(KTM, 1-3) e do britânico Cole Mc Cullough (4-2), que também pilota uma Fantic.

Resultados Campeonato Internacional Italiano Riola, MX1:

1º Tim Gajser(SLO), Honda, 1-1

2º Maxime Renaux (F), Yamaha, 3-2

3º Romain Febvre (F), Kawasaki, 2-4

4º Glenn Coldenhoff (NL), Fantic, 6-3

5º Jago Geerts (B), Yamaha, 4-6

6º Ruben Fernandez (E), Honda, 5-5

7º Ben Watson (GB), Beta, 7-8

8º Jan Pancar(SLO), KTM, 11-7

9º Alvin Östlund (S), Honda, 9-9

10º Ivo Monticello (I), Beta, 8-11

11º Tom Koch (D), KTM, 13-10

12º Maximilian Spies (D), KTM, 12-12