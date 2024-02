Jeffrey Herlings (KTM): Los rivales conocen el marcador

El as del Red Bull KTM Jeffrey Herlings no participó en el motocross de Riola Sardo el fin de semana, pero habla muy positivamente de su preparación hasta ahora para la próxima temporada de MXGP.

El piloto holandés Jeffrey Herlings se encuentra en plena preparación intensiva de la temporada MXGP. El piloto de 29 años del Team Red Bull KTM estuvo recientemente en España con su escuadra y también practicó en solitario en algunas otras pistas.

Estará ausente en las clásicas italianas de Riola Sardo y Mantua, pero Herlings ha confirmado su participación en Hawkstone Park. "No sé lo que piensan mis rivales, pero estoy seguro de que saben que puedo ganar carreras cuando estoy en buenas condiciones físicas. Lo he demostrado sistemáticamente en los últimos 15 años", explicó el cinco veces campeón del mundo.

Herlings había ampliado su cuenta a un total único de 103 triunfos en Grandes Premios en 2023 antes de su mala suerte en Teutschenthal. "Gané cuatro Grandes Premios en 2023 y conseguí muchos podios. Si estoy en plena forma y fuerte, puedo ganar. Pero es más fácil decirlo que hacerlo, por supuesto".

Sobre la preparación, Jeffrey dijo: "Estamos probando algunas piezas y repasando algunas cosas porque no estuve sobre la moto en la segunda mitad de 2023. Así que no he tenido la oportunidad de probar cosas. De momento las cosas van bien y estoy muy contento con la moto. Ya estaba contento en 2023, pero seguimos mejorando. Por supuesto, no sabremos cómo está hasta la primera carrera. Pero por cómo me siento ahora, puedo decir claramente que estoy mejorando".

Herlings seguirá fiel a su equipo en 2024: "¡Sí, es una locura! 15 años con Red Bull KTM Factory Racing, e incluso la temporada que estuve con una KTM en el Campeonato de Europa. No sé cuántos pilotos pueden decir que llevan 15 años en el mismo equipo. Eso es muy especial. Estoy contento de poder estar con ellos este año y el que viene. Sólo tendré 30 años en 2025. Espero poder mantener esta asociación: estamos contentos".