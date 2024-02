Jeffrey Herlings (KTM) : "Les adversaires sont au courant

Le Néerlandais Jeffrey Herlings est en pleine préparation intensive pour la saison MXGP. Le pilote de 29 ans du team Red Bull KTM s'est rendu récemment en Espagne avec son équipe et s'est entraîné en solo sur quelques autres pistes.

Il ne participera pas aux classiques italiennes de Riola Sardo et de Mantua, mais il s'est déjà engagé à Hawkstone Park. "Je ne sais pas ce que pensent mes adversaires, mais je suis sûr qu'ils savent que je peux gagner des courses en bonne condition physique. Je l'ai d'ailleurs montré de manière constante au cours des 15 dernières années", a expliqué le quintuple champion du monde.

En 2023, jusqu'à sa malchance à Teutschenthal, Herlings a porté son compteur à un total unique de 103 triomphes en GP. "En 2023, j'ai gagné quatre Grands Prix et décroché de nombreux podiums. Si je suis en pleine forme et fort, je peux gagner. Mais c'est évidemment plus facile à dire qu'à faire".

En ce qui concerne la préparation, Jeffrey a déclaré : "Nous testons certaines pièces et nous sommes en train de passer par certaines choses parce que je n'étais pas sur la moto pendant la deuxième moitié de 2023. Je n'ai donc pas eu l'occasion d'essayer des choses. Pour l'instant, tout se passe bien et je suis très heureux avec la moto. J'étais déjà heureux en 2023, mais nous continuons à nous améliorer. Bien sûr, il faudra attendre la première course pour savoir ce qu'il en est. Mais vu comment je me sens maintenant, je peux clairement dire que ma forme est en train de s'améliorer".

Herlings restera fidèle à son équipe en 2024 : "Oui, c'est fou ! 15 ans avec Red Bull KTM Factory Racing, et même la saison où j'étais déjà sur une KTM en championnat d'Europe. Je ne sais pas combien de pilotes peuvent dire qu'ils ont été dans la même équipe pendant 15 ans. C'est très particulier. Je suis heureux d'être encore avec eux cette année et l'année prochaine. En 2025, je n'aurai que 30 ans. J'espère pouvoir conserver ce partenariat - nous sommes heureux".