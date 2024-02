Jeffrey Herlings (KTM): gli avversari conoscono il punteggio

Il pilota olandese Jeffrey Herlings è nel bel mezzo di un'intensa preparazione alla stagione MXGP. Il 29enne del Team Red Bull KTM è stato di recente in Spagna con la sua squadra e si è anche allenato da solo su alcune piste.

Sarà assente dalle classiche italiane di Riola Sardo e Mantova, ma Herlings ha confermato la sua partecipazione a Hawkstone Park. "Non so cosa pensino i miei avversari, ma sono sicuro che sanno che posso vincere le gare quando sono in buone condizioni fisiche. L'ho dimostrato costantemente negli ultimi 15 anni", ha spiegato il cinque volte campione del mondo.

Prima della sfortuna a Teutschenthal, Herlings aveva portato il suo palmarès a 103 trionfi nei GP nel 2023. "Nel 2023 ho vinto quattro Gran Premi e ho conquistato molti podi. Se sono in piena forma e in forze, posso vincere. Ma è più facile a dirsi che a farsi, ovviamente".

Riguardo alla preparazione, Jeffrey ha dichiarato: "Stiamo testando alcune parti e analizzando alcune cose perché non sono stato in sella alla moto nella seconda metà del 2023. Quindi non ho avuto la possibilità di provare le cose. Al momento le cose stanno andando bene e sono molto soddisfatto della moto. Ero già contento nel 2023, ma stiamo ancora migliorando. Naturalmente, non sapremo come sarà fino alla prima gara. Ma per come mi sento ora, posso dire chiaramente che sto migliorando".

Herlings resterà fedele alla sua squadra anche nel 2024: "Sì, è una follia! 15 anni con Red Bull KTM Factory Racing, e anche la stagione in cui ero su una KTM nel Campionato Europeo. Non so quanti piloti possano dire di essere stati con la stessa squadra per 15 anni. È una cosa davvero speciale. Sono felice di poter essere con loro quest'anno e il prossimo. Avrò 30 anni solo nel 2025. Spero di poter mantenere questa partnership: siamo felici".