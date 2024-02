Jeffrey Herlings (KTM): Os adversários sabem o resultado

Jeffrey Herlings, o ás da Red Bull KTM, esteve ausente do motocross em Riola Sardo no fim de semana, mas fala muito positivamente sobre os seus preparativos até agora para a próxima época de MXGP.

O piloto holandês Jeffrey Herlings está a meio de uma intensa preparação para a temporada de MXGP. O piloto de 29 anos da Equipa Red Bull KTM esteve recentemente em Espanha com a sua equipa e também treinou a solo em algumas outras pistas.

Ele vai estar ausente das clássicas italianas em Riola Sardo e Mântua - mas Herlings confirmou a sua participação em Hawkstone Park. "Não sei o que pensam os meus adversários, mas tenho a certeza que sabem que posso ganhar corridas quando estou em boas condições físicas. Tenho demonstrado isso de forma consistente nos últimos 15 anos", explicou o pentacampeão mundial.

Herlings tinha aumentado o seu palmarés para 103 triunfos em GPs em 2023 antes do azar em Teutschenthal. "Ganhei quatro Grandes Prémios em 2023 e conquistei muitos pódios. Se estiver em plena forma e forte, posso ganhar. Mas é mais fácil falar do que fazer, claro."

Sobre a preparação, Jeffrey disse: "Estamos a testar algumas peças e a analisar algumas coisas porque não estive na moto na segunda metade de 2023. Por isso, não tive a oportunidade de experimentar coisas. Neste momento, as coisas estão a correr bem e estou muito satisfeito com a moto. Já estava satisfeito em 2023, mas ainda estamos a melhorar. É claro que só saberemos como está a correr na primeira corrida. Mas pela forma como me sinto agora, posso dizer claramente que estou a melhorar."

Herlings vai manter-se fiel à sua equipa em 2024: "Sim, é uma loucura! 15 anos com a Red Bull KTM Factory Racing, e mesmo na época em que estive numa KTM no Campeonato da Europa. Não sei quantos pilotos podem dizer que estão com a mesma equipa há 15 anos. Isso é muito especial. Estou feliz por poder estar com eles este ano e no próximo. Só farei 30 anos em 2025. Espero poder manter esta parceria - estamos felizes".