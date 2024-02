Antti Pyrhönen (Kawasaki): "Seewer tiene buena pinta"

Después de seis años en Yamaha, Jeremy Seewer hizo el cambio al equipo de trabajo de Kawasaki para la temporada 2024: "Necesitamos un soplo de aire fresco de vez en cuando." Hasta ahora, no ha habido mucho que ver del piloto de 29 años natural de Bülach en su nueva KX450-SR, aparte de las primeras fotos oficiales.

Seewer comentó lo siguiente sobre las pruebas invernales: "La base con la nueva moto es buena, lo noté desde el principio. Sin embargo, se necesita mucho trabajo de puesta a punto, lo que es bastante normal cuando se cambia de marca - la moto y yo tenemos que encontrar nuestro camino a través de muchos días de entrenamiento en una amplia variedad de condiciones, y el equipo, los técnicos y yo también tenemos que crear una base común para la nueva temporada."

A diferencia de su compañero de equipo Romain Febvre, el piloto suizo estuvo ausente enel primer test del pasado domingo en Riola Sardo, pero debutará en carrera con los nuevos colores el próximo fin de semana en Mantua, en el marco del "Internazionali d'Italia". SPEEDWEEK.com ha hablado con Antti Pyrhönen, director del equipo Kawasaki.

Antti, ¿cómo está Jeremy de verde?

Está absolutamente genial. Está trabajando muy duro, todo ha ido según lo previsto. Hemos hecho muchas pruebas y entrenamientos. Es un gran placer trabajar con Jeremy. Compartimos una actitud y unos valores similares: es un profesional y muy preciso en los entrenamientos y sobre la moto.

Es tan preciso como un reloj suizo.

Sí, exactamente. (Sonríe.) Ha sido un verdadero placer hasta ahora y esperamos hacer una gran temporada juntos.

¿Hay alguna razón por la que Jeremy, a diferencia de Romain, sólo empiece la temporada en Mantua, en la segunda parada del "Internazionali d'Italia"?

Jeremy empezará en Mantua, la primera parada nunca formó parte de nuestro plan. Riola es una carrera muy especial, sobre todo al principio de la temporada, porque la arena es muy profunda. No queríamos incluirla en su programa, en su lugar planeamos empezar en Mantua, donde las condiciones de la pista son un poco más normales. Con Romain, en cambio, el plan siempre fue empezar en Riola.

Con Romain y Jeremy, ahora tienes dos pilotos muy fuertes en el equipo. ¿Es quizás también un nuevo reto para usted como director del equipo? ¿Trabajan los dos juntos en los entrenamientos?

Sí, bastante. Por supuesto, cada uno sigue su propio programa, como ocurre con cualquier deportista de élite. Pero se llevan muy bien. Los dos tienen mucha experiencia y son muy profesionales. Es bueno trabajar con los dos. A veces han entrenado juntos, también han hecho pruebas juntos. Hasta ahora, todo es normal y, como he dicho, los dos tienen experiencia y son profesionales, así que no hay problemas.

Jeremy no trajo un mecánico con él al equipo de trabajo de Kawasaki, ¿con quién trabaja ahora?

Exacto, no hemos cambiado de equipo, ahora tiene un mecánico inglés, Ryan Hawkridge, y un mecánico francés de formación. Ambos llevan mucho tiempo trabajando con nosotros y eso está muy bien porque tienen la experiencia y el conocimiento necesarios de nuestra moto.

Kevin Strijbos ha dejado el equipo por Wilvo y Fantic, ¿hay un nuevo entrenador de pilotos?

No. Como ya he dicho, los chicos tienen mucha experiencia. Saben lo que tienen que hacer y lo que necesitan en los entrenamientos. Así que este año no hay entrenador de equipo, tienen sus propios entrenadores.

Siempre es difícil fijar un objetivo al principio de la temporada, pero supongo que el título mundial debe ser la meta. El año pasado, Romain fue el primer rival del campeón Jorge Prado. Jeremy, por su parte, es tres veces subcampeón de MXGP.

Sí, por supuesto, el sueño es ganar, no lo ocultamos. Pero en motocross siempre hay que tener los pies en el suelo, estar concentrado carrera tras carrera y ser un poco paciente. Tenemos que conseguir que los dos pilotos lleguen bien de salud a junio y julio, el ecuador de la temporada. Después, podremos fijarnos objetivos más precisos. Pero el enfoque debe ser, sin duda, mantener la calma y trabajar muy duro, paso a paso, para alcanzar nuestros objetivos.

¿Cuál es el plan para las carreras de pretemporada que quedan antes de que comience el Campeonato del Mundo de MXGP en Argentina los días 9 y 10 de marzo?

Romain correrá Sommières en Francia [18 de febrero] y luego Hawkstone Park [25 de febrero] después de Mantua. Después de Mantua, Jeremy probablemente correrá junto a Romain en la mencionada carrera de Francia, pero aún no lo hemos confirmado, y después Lacapelle-Marival [25 de febrero].