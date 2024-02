Antti Pyrhönen (Kawasaki) : "Seewer a l'air bien".

Après six années passées sur Yamaha, Jeremy Seewer a décidé de rejoindre l'équipe d'usine Kawasaki pour la saison 2024 : "De temps en temps, il faut un vent de fraîcheur". Jusqu'à présent, on n'a pas pu voir grand-chose du Bülachois de 29 ans sur sa nouvelle KX450-SR, hormis les premières photos officielles.

Voici ce que Seewer a rapporté des tests hivernaux : "La base avec la nouvelle moto est bonne, je l'ai remarqué dès le début. Cependant, il faut beaucoup de travail de réglage, ce qui est tout à fait normal lors d'un changement de marque - la moto et moi devons trouver nos marques au cours de nombreuses journées d'entraînement dans les conditions les plus diverses, de même que l'équipe, les techniciens et moi-même devons créer une base commune pour la nouvelle saison".

Lors du premier test d'évaluation dimanche dernier à Riola Sardo, le Suisse était encore absent, contrairement à son coéquipier Romain Febvre, mais le week-end prochain, il fera ses débuts en course sous les nouvelles couleurs à Mantoue dans le cadre de la série "Internazionali d'Italia". SPEEDWEEK.com s'est entretenu en avant-première avec Antti Pyrhönen, le team manager de Kawasaki.

Antti, comment se comporte Jeremy en vert ?

Il est absolument magnifique ! Il travaille très dur, tout s'est déroulé comme prévu. Nous avons beaucoup testé et nous nous sommes entraînés. C'est un grand plaisir de travailler avec Jeremy. Nous partageons une attitude et des valeurs similaires - c'est un professionnel et il est très précis à l'entraînement et sur la moto.

Précis comme une montre suisse, donc.

Oui, tout à fait. (Il sourit.) Ça a vraiment été un plaisir jusqu'à présent et nous avons hâte de vivre une grande saison ensemble.

Y a-t-il une raison pour que Jeremy, contrairement à Romain, ne commence la saison qu'à Mantoue, lors de la deuxième étape des "Internazionali d'Italia" ?

Jeremy commencera à Mantoue, la première étape n'a jamais été prévue dans notre plan. Riola est une course très spéciale, surtout en début de saison, car le sable est très profond. Nous ne voulions pas l'inclure dans son programme, à la place nous avons prévu de commencer à Mantoue, où les conditions de piste sont un peu plus normales. Pour Romain, en revanche, il a toujours été prévu de commencer à Riola.

Avec Romain et Jeremy, vous avez maintenant deux pilotes très forts dans l'équipe. Est-ce un nouveau défi pour toi en tant que manager de l'équipe ? Est-ce que les deux travaillent ensemble à l'entraînement ?

Oui, pas mal, même. Bien sûr, chacun suit son propre programme, comme c'est le cas pour tout athlète de haut niveau. Mais ils s'entendent vraiment bien. Ils ont tous les deux beaucoup d'expérience et sont très professionnels. Il est facile de travailler avec eux. Ils se sont parfois entraînés ensemble, ils ont aussi fait des tests ensemble. Pour l'instant, tout est normal et comme je l'ai dit, ils ont tous les deux de l'expérience et sont des professionnels, il n'y a pas de problème.

Jeremy n'a pas amené de mécanicien dans le team d'usine Kawasaki, avec qui travaille-t-il maintenant ?

Exactement, nous n'avons pas changé notre équipe, il a maintenant un mécanicien anglais, Ryan Hawkridge, ainsi qu'un mécanicien d'entraînement français. Ces deux gars travaillent avec nous depuis longtemps et c'est plutôt bien car ils ont l'expérience et la connaissance de notre moto.

Kevin Strijbos a quitté l'équipe pour Wilvo et Fantic, y a-t-il un nouveau pilote-coach ?

Non. Comme je l'ai déjà dit, les gars ont beaucoup d'expérience. Ils savent ce qu'ils doivent faire et ce dont ils ont besoin à l'entraînement. Il n'y a donc pas d'entraîneur d'équipe cette année, ils ont leurs propres entraîneurs.

En début de saison, il est toujours difficile de donner un objectif, mais je suppose que le titre mondial doit être l'objectif ? L'année dernière, Romain était déjà le premier poursuivant du champion Jorge Prado. Jeremy est pour sa part triple vice-champion du monde MXGP.

Oui, bien sûr, le rêve est de gagner, nous ne le cachons pas. Mais en motocross, il faut toujours garder les deux pieds sur terre, se concentrer course après course et être aussi un peu patient. Nous devons nous en sortir avec les deux pilotes jusqu'en juin, juillet, c'est-à-dire à la mi-saison. Ensuite, nous pourrons nous fixer des objectifs plus précis. Mais l'approche doit définitivement être de rester très calme et de travailler très dur, étape par étape, pour atteindre nos objectifs.

Quel est le plan pour les courses de pré-saison avant le début du championnat du monde MXGP les 9 et 10 mars en Argentine ?

Après Mantua, Romain participera à Sommières en France [18 février] puis à Hawkstone Park [25 février]. Après Mantoue, Jérémy participera probablement, en plus de Romain, à la course en France dont nous avons parlé, mais nous ne l'avons pas encore confirmé, puis à Lacapelle-Marival [25 février].