Antti Pyrhönen (Kawasaki): "Seewer è in forma".

Domenica, la speranza svizzera della MXGP Jeremy Seewer farà il suo debutto in gara come pilota ufficiale Kawasaki a Mantova, in Italia. In un'intervista, il team manager Antti Pyrhönen si è detto entusiasta del nuovo acquisto.

Dopo sei anni in Yamaha, Jeremy Seewer è passato al team Kawasaki per la stagione 2024: "Abbiamo bisogno di una ventata di aria fresca ogni tanto". Finora non si è visto molto del 29enne di Bülach sulla sua nuova KX450-SR, a parte le prime foto ufficiali.

Seewer ha riferito quanto segue dai test invernali: "La base della nuova moto è buona, l'ho notato fin dall'inizio. Tuttavia, è necessario un grande lavoro di messa a punto, come è normale che sia quando si cambia marca - la moto e io dobbiamo trovare la nostra strada attraverso molti giorni di allenamento in un'ampia varietà di condizioni, e anche la squadra, i tecnici e io dobbiamo creare una base comune per la nuova stagione".

A differenza del suo compagno di squadra Romain Febvre, il pilota svizzero era ancora assente dalprimo test di domenica scorsa a Riola Sardo, ma farà il suo debutto in gara con i nuovi colori il prossimo fine settimana a Mantova nell'ambito degli "Internazionali d'Italia". SPEEDWEEK.com ha parlato in anteprima con il team manager Kawasaki Antti Pyrhönen.

Antti, come sta Jeremy in verde?

Sta benissimo! Sta lavorando molto duramente, tutto è andato secondo i piani. Abbiamo fatto molti test e allenamenti. È un grande piacere lavorare con Jeremy. Condividiamo un atteggiamento simile e valori simili: è un professionista e molto preciso in allenamento e sulla moto.

Quindi è preciso come un orologio svizzero.

Sì, esattamente. (Sorride) Finora è stato un vero piacere e ci aspettiamo una grande stagione insieme.

C'è un motivo per cui Jeremy, a differenza di Romain, inizierà la stagione solo a Mantova, nella seconda tappa degli "Internazionali d'Italia"?

Jeremy inizierà a Mantova, la prima tappa non ha mai fatto parte dei nostri piani. Riola è una gara molto particolare, soprattutto all'inizio della stagione, perché la sabbia è molto profonda. Non volevamo includerla nel suo programma, invece abbiamo pensato di partire da Mantova, dove le condizioni della pista sono un po' più normali. Con Romain, invece, il piano è sempre stato quello di partire da Riola.

Con Romain e Jeremy, ora avete due piloti molto forti in squadra. È forse anche una nuova sfida per lei come team manager? I due lavorano insieme in allenamento?

Sì, molto spesso. Naturalmente ognuno segue il proprio programma, come avviene per ogni atleta di alto livello. Ma vanno molto d'accordo. Entrambi hanno molta esperienza e sono molto professionali. È bello lavorare con entrambi. A volte si sono allenati insieme, hanno anche fatto dei test insieme. Finora è tutto normale e, come ho detto, entrambi hanno esperienza e sono professionisti, quindi non ci sono problemi.

Jeremy non ha portato con sé un meccanico nel team Kawasaki, con chi lavora ora?

Esattamente, non abbiamo cambiato la squadra, ora ha un meccanico inglese, Ryan Hawkridge, e un meccanico francese di formazione. Entrambi i ragazzi lavorano con noi da molto tempo e questo è molto positivo perché hanno l'esperienza e la conoscenza necessarie della nostra moto.

Kevin Strijbos ha lasciato la squadra per Wilvo e Fantic, c'è un nuovo allenatore?

No. Come ho detto, i ragazzi hanno molta esperienza. Sanno cosa devono fare e di cosa hanno bisogno in allenamento. Quindi quest'anno non c'è un allenatore di squadra, hanno i loro allenatori.

È sempre difficile fissare un obiettivo all'inizio della stagione, ma presumo che il titolo mondiale debba essere l'obiettivo? L'anno scorso Romain è stato il primo rivale del campione Jorge Prado. Jeremy, dal canto suo, è tre volte secondo in MXGP.

Sì, certo, il sogno è vincere, non lo nascondiamo. Ma nel motocross bisogna sempre tenere i piedi per terra, rimanere concentrati gara dopo gara ed essere un po' pazienti. Dobbiamo far sì che entrambi i piloti arrivino a giugno e luglio - la metà della stagione - in buona salute. Dopodiché potremo porci obiettivi più precisi. Ma l'approccio deve essere sicuramente quello di rimanere molto calmi e lavorare molto duramente e passo dopo passo verso i nostri obiettivi.

Qual è il programma delle restanti gare pre-stagionali prima dell'inizio del Campionato del Mondo MXGP in Argentina il 9 e 10 marzo?

Romain correrà a Sommières in Francia [18 febbraio] e poi a Hawkstone Park [25 febbraio] dopo Mantova. Dopo Mantova, Jeremy probabilmente correrà al fianco di Romain nella suddetta gara in Francia, ma non l'abbiamo ancora confermato, e poi Lacapelle-Marival [25 febbraio].