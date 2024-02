Antti Pyrhönen (Kawasaki): "Seewer parece estar bem"

No domingo, o suíço Jeremy Seewer, esperança do MXGP, fará a sua estreia como piloto de fábrica da Kawasaki em Mântua, Itália. O chefe de equipa Antti Pyrhönen está muito satisfeito com a nova contratação numa entrevista.

Depois de seis anos na Yamaha, Jeremy Seewer fez a mudança para a equipa de trabalho da Kawasaki para a temporada de 2024: "Precisamos de uma lufada de ar fresco de vez em quando." Até agora, não há muito para ver do nativo de Bülach, de 29 anos, na sua nova KX450-SR, para além das primeiras fotos oficiais.

Seewer referiu o seguinte sobre os testes de inverno: "A base da nova mota é boa, notei isso logo desde o início. No entanto, é necessário muito trabalho de configuração, o que é normal quando se muda de marca - a moto e eu temos de encontrar o nosso caminho através de muitos dias de treino numa grande variedade de condições, e a equipa, os técnicos e eu também temos de criar uma base comum para a nova época."

Ao contrário do seu companheiro de equipa Romain Febvre, o piloto suíço ainda não esteve presente noprimeiro teste de domingo passado em Riola Sardo, mas vai fazer a sua estreia em corrida com as novas cores no próximo fim de semana em Mântua, no âmbito da série "Internazionali d'Italia". A SPEEDWEEK.com falou antecipadamente com o chefe de equipa da Kawasaki, Antti Pyrhönen.

Antti, como é que o Jeremy se está a sair de verde?

Ele está absolutamente ótimo! Está a trabalhar arduamente e tudo tem corrido como planeado. Fizemos muitos testes e treinos. É um grande prazer trabalhar com o Jeremy. Partilhamos uma atitude e valores semelhantes - ele é um profissional e muito preciso nos treinos e na bicicleta.

Então ele é tão preciso como um relógio suíço.

Sim, exatamente. (sorri) Tem sido um verdadeiro prazer até agora e estamos ansiosos por uma grande época juntos.

Há alguma razão para que Jeremy, ao contrário de Romain, só comece a época em Mântua, na segunda etapa da "Internazionali d'Italia"?

O Jeremy vai começar em Mântua, a primeira paragem nunca fez parte dos nossos planos. Riola é uma corrida muito especial, especialmente no início da época, porque a areia é muito profunda. Não quisemos incluí-la no seu programa, em vez disso planeámos começar em Mântua, onde as condições da pista são um pouco mais normais. Com o Romain, por outro lado, o plano foi sempre começar em Riola.

Com o Romain e o Jeremy, tem agora dois pilotos muito fortes na equipa. Será que isso também representa um novo desafio para si enquanto chefe de equipa? Os dois trabalham juntos nos treinos?

Sim, bastante. Claro que cada um segue o seu próprio programa, como acontece com todos os atletas de topo. Mas eles dão-se muito bem. Ambos têm muita experiência e são muito profissionais. É bom trabalhar com os dois. Já treinaram algumas vezes juntos, também já fizeram testes juntos. Até agora, está tudo normal e, como disse, ambos têm experiência e são profissionais, por isso não há problemas.

O Jeremy não trouxe um mecânico com ele para a equipa de trabalho da Kawasaki, com quem é que ele trabalha agora?

Exatamente, não mudámos a nossa equipa, ele tem agora um mecânico inglês, Ryan Hawkridge, e um mecânico de formação francês. Ambos trabalham connosco há muito tempo e isso é muito bom porque têm a experiência e o conhecimento necessários da nossa moto.

O Kevin Strijbos deixou a equipa para ir para a Wilvo e para a Fantic. Há um novo treinador de ciclistas?

Não. Como já disse, os rapazes têm muita experiência. Sabem o que têm de fazer e o que precisam de fazer nos treinos. Por isso, este ano não há treinador de equipa, eles têm os seus próprios treinadores.

É sempre difícil definir uma meta no início da época, mas presumo que o objetivo seja o título mundial? No ano passado, Romain foi o primeiro rival do campeão Jorge Prado. O Jeremy, por seu lado, é três vezes vice-campeão do MXGP.

Sim, claro, o sonho é ganhar, não escondemos isso. Mas no motocross temos sempre de manter os pés bem assentes no chão, manter a concentração corrida após corrida e ser um pouco pacientes. Temos de conseguir que os dois pilotos cheguem a junho, julho - a meio da época - de boa saúde. Depois disso, podemos definir objectivos mais precisos. Mas a abordagem deve ser, sem dúvida, manter a calma e trabalhar arduamente, passo a passo, para atingir os nossos objectivos.

Qual é o plano para as restantes corridas de pré-época antes do início do Campeonato do Mundo de MXGP na Argentina, a 9 e 10 de março?

O Romain vai correr em Sommières, em França [18 de fevereiro] e, depois de Mântua, em Hawkstone Park [25 de fevereiro]. Depois de Mântua, o Jeremy vai provavelmente correr ao lado do Romain na já referida corrida em França, mas ainda não confirmámos isso, e depois Lacapelle-Marival [25 de fevereiro].