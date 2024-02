Jorge Prado (GASGAS) : "Je suis bien préparé".

Cette année, le champion du monde MXGP Jorge (GASGAS) échangera son numéro de départ de carrière 61 contre le numéro de départ 1 du champion. De plus, l'Espagnol prévoit de participer à une course de pré-saison.

"Cette intersaison a été complètement différente des autres, car j'ai fait du supercross aux États-Unis", a déclaré le champion du monde MXGP Jorge Prado. Pour rappel, Prado a participé aux quatre premières manches du championnat américain de supercross et s'est classé 10e du championnat après le 4e événement. Lors de l'événement Triple Crown d 'Anaheim-2, il a tiré le holeshot pour la deuxième finale. Il a terminé 7e de la course dans la boue de San Francisco.

Le numéro de départ dePrado en carrière était jusqu'à présent le 61, numéro qu'il échangera cette année contre le numéro 1 du champion en titre. Aux États-Unis, il a pris le départ avec le numéro 111.

"Après avoir passé les derniers mois en Californie, je suis rentré en Europe pour me préparer, ainsi que la moto, pour la prochaine saison MXGP. Dès mon retour, nous avons commencé les essais. Je pense que cette année encore, nous avons un super package. Avant le début du championnat du monde en Argentine, je participerai encore à une course de préparation. Pour l'instant, je me sens vraiment bien. Je suis en bonne santé et j'ai hâte de faire d'autres entraînements et tests avant la première course !"

L'Espagnol n'a pas précisé de quelle course il parlait. Le week-end prochain (18.2.), une autre course de préparation à la saison aura lieu à Sommières en France. Le pilote d'usine Red Bull KTM Jeffrey Herlings s'est inscrit pour la Hawkstone International qui aura lieu le 25.2. Le championnat du monde débutera le 10 mars en Argentine.

Dans la catégorie MX2, outre Simon Längenfelder, l'Italien Marc-Antoine Rossi sera au départ pour l'équipe d'usine De Carli GASGAS.