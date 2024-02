Jorge Prado (GASGAS): "Sono ben preparato".

"Questa off-season è stata completamente diversa dalle altre, perché ho corso il Supercross negli Stati Uniti", ha spiegato il campione del mondo MXGP Jorge Prado. Ricordiamo che Prado ha completato i primi quattro round del campionato statunitense di Supercross e si è classificato al 10° posto dopo il 4° evento. All'evento Triple Crown di Anaheim-2, ha ottenuto l'holeshot per la seconda finale. Ha concluso la gara di fango di San Francisco al 7° posto.

Il numero di partenza della carrieradi Prado è stato finora il 61, che quest'anno scambierà con il numero 1 del campione in carica. Negli Stati Uniti è partito con il numero di gara 111.

"Dopo aver trascorso gli ultimi mesi in California, sono tornato in Europa e sto preparando me stesso e la moto per la prossima stagione MXGP. Abbiamo iniziato i test non appena sono tornato. Penso che anche quest'anno abbiamo un ottimo pacchetto". Prima dell'apertura del campionato mondiale in Argentina, farò un'altra gara per prepararmi. Al momento sto andando molto bene. Sono in salute e non vedo l'ora di fare altri allenamenti e test in vista della prima gara!".

Lo spagnolo non ha specificato a quale gara si riferisse. Un'altra gara pre-stagionale si svolgerà il prossimo fine settimana (18 febbraio) a Sommières, in Francia. Il pilota del team Red Bull KTM Jeffrey Herlings si è iscritto all'Hawkstone International del 25 febbraio. Il Campionato del Mondo inizierà il 10 marzo in Argentina.

Nella classe MX2, Simon Längenfelder sarà affiancato dall'italiano Marc-Antoine Rossi per il team De Carli GASGAS works.