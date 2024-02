Jorge Prado (GASGAS): "Estou bem preparado"

"Esta época baixa foi completamente diferente das outras, pois andei no Supercross nos EUA," explicou o Campeão do Mundo de MXGP Jorge Prado. Para relembrar: Prado completou as primeiras quatro rondas do Campeonato de Supercross dos EUA e ficou em 10º lugar no campeonato após o 4º evento. No evento da Triple Crown em Anaheim-2, fez o holeshot para a segunda final. Ele terminou a corrida de lama de São Francisco em 7º lugar.

O número de partida da carreira dePrado até à data foi o 61, que este ano vai trocar pelo número 1 do atual campeão. Nos EUA, começou a corrida com o número 111.

"Depois de passar os últimos meses na Califórnia, regressei à Europa e estou a preparar-me a mim e à moto para a próxima época de MXGP. Começámos a testar assim que regressei. Penso que temos novamente um ótimo pacote este ano. Antes da abertura do campeonato do mundo na Argentina, vou fazer mais uma corrida para me preparar. Estou a ir muito bem neste momento. Estou saudável e estou ansioso por mais treinos e testes antes da primeira corrida!"

O espanhol não especificou a que corrida se estava a referir. Outra corrida de pré-temporada terá lugar no próximo fim de semana (18 de fevereiro) em Sommières, França. O piloto de fábrica da Red Bull KTM, Jeffrey Herlings, inscreveu-se no Hawkstone International, a 25 de fevereiro. O Campeonato do Mundo começa a 10 de março na Argentina.

Na classe MX2, Simon Längenfelder vai ter a companhia do italiano Marc-Antoine Rossi na equipa de fábrica De Carli GASGAS.