Jago Geerts (Yamaha): Ahora es el momento para un turno extra

El debutante belga en MXGP Jago Geerts no ha estado a la altura de las expectativas en sus apariciones en las carreras de preparación debido a numerosos problemas y a la mala suerte. Ahora ha ultimado otra salida antes del inicio del Campeonato del Mundo.

Jago Geerts, tres veces subcampeón de MX2 , no ha experimentadomás que decepciones ensus anteriores participaciones en el campeonato abierto italiano . No ha podido lucharpor la victoria en ninguna de las carreras. El piloto de 23 años , que ya se mostró impresionante sobre la 450cc en el MXoN , no ha logrado convencerrealmente en la arena italiana hasta ahora.

Sinembargo, Geerts también ha tenido mala suerte, terminando 4º y 6º en la ronda inaugural en la profunda arena de Riola Sardo - en la sesión clasificatoria se quedó a 1,8 segundos del dominador Tim Gajser. Marcó el segundo mejor tiempo tras el dominador Tim Gajser. En Mantua , elpasado fin de semana, Geerts se vio obligado una vez más a remontar y terminó9º y 13ºtras chocar en la salida. En la sesión clasificatoria deMantua, terminó P5 por detrás de Gajser, Forato, Seewer y Gifting.

Pero: Geerts marcó los mejores tiempos de la carrera durantesu persecución en la Heat 2 . Una cosa es cierta: El belga, que realmente puede volar en la arena, sumará ahora otro fin de semana de carreras antes del estreno del Campeonato del Mundo . Comose anunció esta semana,la prometedora estrella competirá en elcampeonato holandés en , en el temido circuito de Lierop. Laprueba se celebrajusto una semana antes del inicio de la temporada de GP en la Patagonia (10 de marzo).

Allí la competencia también será fuerte: Geerts también se enfrentará en Lierop al pentacampeón Jeffrey Herlings (Red Bull-KTM), que corre la general del Masters holandés y aún no se ha enfrentado a la competición en el año natural 2024. Herlings también correrá la clásica británica en Hawkstone Park el 25 de febrero. El especialista en arena Brian Bogers también competirá en Lierop.