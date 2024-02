Jago Geerts (Yamaha) : Une couche supplémentaire

Le triple vice-champion du monde MX2 Jago Geerts n'a connu que des déceptionslors de ses précédentes apparitions dans le cadre du championnat italien ouvert . Il n'a été en mesure de se battrepour la victoire dans aucune des courses. Le jeune homme de 23 ans, déjà impressionnant avec sa450cc au MXoN , n'a jusqu'à présent pas vraiment convaincu sur le sable italien .

Il s'est classé4e et 6e lors de la première course sur le sable profond de Riola Sardo et a réalisé un meilleur temps lors de la séance de qualification, derrière le dominateur Tim Gajser, à 1,8 seconde. Il a tout de même réalisé le deuxième meilleur temps. Le week-end dernier, à Mantoue , Geerts a de nouveau été contraint de rattraper son retard et s'est classé9e et 13eaprès des crashs au départ . Lors des qualifications de Mantoue, il s'est classé 5e derrière Gajser, Forato, Seewer et Gifting.

Mais : lors de sa chasse dans le heat 2, Geerts a réalisé les meilleurs temps au tour de la course. Une chose est sûre : le Belge, qui peut en fait voler dans le sable, va maintenant intégrer un autre week-end de course avant le début du championnat du monde. Comme on l'a appris cette semaine,la star montante prendra le départ de lacourse sur la redoutable piste de Lierop dans le cadre du championnat néerlandais .L'événement auralieu une semaineseulement avant le début de la saison du GP en Patagonie (10 mars).

Là aussi, la concurrence sera rude : Geerts rencontrera également à Lierop le quintuple Jeffrey Herlings (Red Bull-KTM), qui participe à l'ensemble des Dutch Masters et qui n'a jusqu'à présent pas encore été confronté à la compétition durant l'année civile 2024. Herlings participera également à la classique britannique à Hawkstone Park le 25 février. Le spécialiste du sable Brian Bogers sera également présent à Lierop.