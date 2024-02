Jago Geerts (Yamaha): Ora è il momento di un turno supplementare

Iltre volte vicecampione della MX2 Jago Geerts ha vissutosolo delusioni nellesue precedenti apparizioni nel campionato italiano open . Non è riuscito a lottareper la vittoria in nessuna gara. Il 23enne , cheaveva già impressionato in sella alla 450cc all'MXoN , non è statoin grado di convincere finora sulla sabbia italiana .

Tuttavia, Geerts ha avuto anche un po' di sfortuna, finendo 4° e 6° nel round di apertura nella profonda sabbia di Riola Sardo - nella sessione di qualifiche era a 1,8 secondi dal dominatore Tim Gajser. Ha ottenuto il secondo miglior tempo dietro al dominatore Tim Gajser. A Mantova , loscorso fine settimana, Geerts è stato ancora una volta costretto a giocare di rimessa e ha concluso al9° e al 13° postodopo essere caduto alla partenza .Nella sessione di qualifiche di Mantova, ha concluso al 5° posto dietro Gajser, Forato, Seewer e Gifting.

Ma: Geerts ha fatto segn arei migliori tempi sul giro della gara durante lasua rincorsa nella manche 2 . Una cosa è certa: il belga, che può davvero volare sulla sabbia, aggiungerà ora un altro weekend di gara prima dell'apertura del Campionato del Mondo . Comeè stato annunciato questa settimana,la stella emergente parteciperà alcampionato olandese su sul temuto circuito di Lierop. L'evento si svolgeappena una settimana prima dell'apertura della stagione dei GP in Patagonia (10 marzo).

Anche lì la concorrenza sarà forte: Geerts dovrà vedersela a Lierop anche con il cinque volte vincitore Jeffrey Herlings (Red Bull-KTM), che è in sella al Masters olandese assoluto e non ha ancora affrontato la competizione nell'anno solare 2024. Herlings correrà anche la classica britannica di Hawkstone Park il 25 febbraio. Anche lo specialista della sabbia Brian Bogers gareggerà a Lierop.