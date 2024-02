Jago Geerts (Yamaha): Agora é hora de um turno extra

O estreante belga de MXGP, Jago Geerts, ficou até agora muito aquém das expectativas nas suas participações nas corridas de preparação devido a inúmeros problemas e azar. Ele agora finalizou outra partida antes do início do Campeonato do Mundo.

Jago Geerts, três vezes vice-campeão de MX2 ,só tevedecepções nassuas participações anteriores no campeonato italiano aberto . Ele foi incapaz de lutarpela vitória em qualquer uma das corridas. O jovem de 23 anos , que já foi impressionante na máquina de 450cc no MXoN , não foi capaz de convencer na areia italiana até agora .

Noentanto, Geerts também teve algum azar, terminando em 4º e 6º na ronda de abertura na areia profunda de Riola Sardo - na sessão de qualificação ficou a 1,8 segundos do dominador Tim Gajser. Ele fez o segundo melhor tempo atrás do dominador Tim Gajser. No fim de semana passado, em Mântua , Geerts foi mais uma vez forçado a recuperar o atraso e terminou em9º e 13ºdepois de ter caído no início .Na sessão de qualificação em Mântua, terminou na P5 atrás de Gajser, Forato, Seewer e Gifting.

Uma coisa é certa: o belga, que consegue mesmo voar na areia, vai agora acrescentar mais um fim de semana de corrida antes da abertura do Campeonato do Mundo . Comofoi anunciado esta semana,a estrela em ascensão vai competir nocampeonato holandês em no temido circuito de Lierop. O evento tem lugarapenas uma semana antes da abertura da época do GP na Patagónia (10 de março).

A concorrência também será forte: Geerts também vai defrontar em Lierop o pentacampeão Jeffrey Herlings (Red Bull-KTM), que está a correr o Dutch Masters na geral e ainda não enfrentou a concorrência no ano civil de 2024. Herlings vai também disputar a clássica britânica em Hawkstone Park, a 25 de fevereiro. O especialista em areia Brian Bogers também vai competir em Lierop.