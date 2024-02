Entretien avec le chef d'équipe Kawa Antti Pyrhönen

Avec Romain Febvre et Jeremy Seewer,le chef d'équipe Antti Pyrhönen dispose cette année d'une équipe de pilotes particulièrement forte. Lorsque le championnat du monde débutera le 10 mars en Argentine, il entamera déjà sa troisième saison en tant que team manager du Kawasaki Factory Team,

Antti, 2024 sera ta troisième année à la tête de l'équipe Kawasaki Factory Team. Comment te sens-tu par rapport à cela ?

Je suis très confiant. Toute l'équipe se porte bien et je suis vraiment fier de notre collaboration avec Kawasaki. C'est incroyable de voir à quelle vitesse les années ont passé. Ce sera déjà notre troisième saison ensemble et je suis fier de ce que nous avons déjà accompli avec Kawasaki, en particulier l'année dernière. Les points forts ont été les victoires consécutives de Romain Febvre en Grand Prix et le titre de vice-champion du monde MXGP. Nous sommes très impatients de commencer la nouvelle saison. Ce sera encore une longue année, mais aussi une année passionnante avec une très forte concurrence.

L'année dernière, vous avez commencé à faire évoluer la moto avec la nouvelle KX450. Quelle est votre expérience en matière de développement de produits ?

Le département de recherche et développement de Kawasaki a développé le nouveau modèle et la plateforme de la moto était également très stable dès le départ. Notre moto d'usine a été développée sur la base de la moto standard. Tous nos remerciements vont donc aux ingénieurs de Kawasaki. Ils nous ont donné une base formidable. Avec eux, nous avons mis sur pied une moto capable de gagner et nous pouvons maintenant la proposer à tous les clients Kawasaki. Ce fut une aventure passionnante, mais aussi une véritable évolution, car nous avons beaucoup appris d'eux sur le plan technique.

La Factory Bike 2024 n'a pas beaucoup changé par rapport à l'année dernière. Est-ce que cela a rendu les tests hivernaux moins pénibles ?

Pour Romain, cela a été assez facile. Il avait déjà une base vraiment solide et pouvait se concentrer sur les améliorations de détail. Pour Jeremy [Seewer], le scénario était bien sûr différent puisque ce sera sa première année chez nous. Nous avons dû effectuer de nombreux tests afin de trouver une base pour qu'il se sente à l'aise. Cela a été un long processus technique, qui a commencé par des choses comme le guidon, le siège, les leviers et les repose-pieds. Nous avons bien progressé et sommes maintenant sur la bonne voie. C'était intéressant d'apprendre d'un autre pilote très professionnel comme Jeremy. C'était donc aussi important pour l'équipe.

Pour la première fois, l'équipe comptera deux vainqueurs de Grand Prix, ce qui doit être un rêve devenu réalité pour un team manager?

C'est certain. Avoir deux pilotes de haut niveau dans une équipe, c'est quelque chose que nous nous sommes vraiment fixé comme objectif. Du côté de l'équipe, nous ferons tout pour ne pas les décevoir.

Quelles sont tes attentes pour la saison ?

Nos attentes sont bien sûr toujours élevées. C'est pourquoi l'objectif est de gagner et de se battre pour les podiums tout au long de la saison. Mais d'un autre côté, nous savons à quel point un sport comme le motocross peut être imprévisible. C'est pourquoi nous allons garder les pieds sur terre tout au long de la saison et travailler jour après jour, entraînement après entraînement, course après course, et voir ce que cela donne. Il est important de rester en bonne santé et en forme pendant les courses de pré-saison et tout au long de la saison. La partie la plus importante du championnat commence après la mi-saison, en juillet. Notre objectif est de rester patient, de travailler dur en permanence et d'avoir du souffle.