Intervista al Team Principal Kawa Antti Pyrhönen

Per la sua terza stagione come Team Principal del Kawasaki works team, il finlandese Antti Pyrhönen si è posto obiettivi ambiziosi per la stagione 2024. Con Romain Febvre e Jeremy Seewer, ha due piloti vincenti al via nella MXGP.

Ilboss del team Antti Pyrhönen ha una formazione di piloti particolarmente forte quest'anno, con Romain Febvre e Jeremy Seewer. Quando il 10 marzo prenderà il via il Campionato del Mondo in Argentina, entrerà nella sua terza stagione come Team Manager del Kawasaki Factory Team,

Antti, il 2024 sarà il tuo terzo anno come Team Principal del Kawasaki Factory Team. Come ti senti a questo punto?

Sono molto fiducioso. Tutta la squadra sta andando bene e sono davvero orgoglioso della nostra collaborazione con Kawasaki. È incredibile quanto velocemente siano passati gli anni. Questa sarà la nostra terza stagione insieme e sono orgoglioso di ciò che abbiamo già ottenuto con Kawasaki, soprattutto l'anno scorso. I momenti salienti sono stati le due vittorie di Romain Febvre nei Gran Premi e il secondo posto nel Campionato del Mondo MXGP. Non vediamo l'ora di iniziare la nuova stagione. Sarà un altro anno lungo ma anche emozionante, con una concorrenza molto forte.

L'anno scorso avete iniziato a sviluppare ulteriormente la moto con la nuova KX450. Quali sono le vostre esperienze in termini di sviluppo del prodotto?

Il reparto ricerca e sviluppo di Kawasaki ha sviluppato il nuovo modello e anche la piattaforma della moto è stata molto stabile fin dall'inizio. La nostra moto di serie è stata sviluppata sulla base della moto standard. Quindi tutto il merito va agli ingegneri Kawasaki. Ci hanno fornito un'ottima base. Insieme a loro, abbiamo creato una moto in grado di vincere e ora possiamo offrirla a tutti i clienti Kawasaki. È stata un'avventura entusiasmante e anche un vero sviluppo, perché abbiamo imparato molto da loro dal punto di vista tecnico.

La Factory Bike 2024 non è cambiata molto rispetto all'anno scorso. Questo ha reso i test invernali meno faticosi?

Per Romain è stato abbastanza facile. Aveva già una base molto forte e ha potuto concentrarsi sul miglioramento dei dettagli. Per Jeremy [Seewer] è stato ovviamente uno scenario diverso, visto che questo sarà il suo primo anno con noi. Abbiamo dovuto fare molti test per trovare una base che gli permettesse di sentirsi a suo agio. È stato un lungo processo tecnico che è iniziato con cose come manubrio, sella, leve e pedane. Abbiamo fatto buoni progressi e ora siamo sulla strada giusta. È stato interessante imparare da un altro pilota altamente professionale come Jeremy. È stato importante anche per la squadra.

Per la prima volta ci saranno due vincitori di Gran Preminella squadra: deve essere un sogno che si avvera per un team manager?

Certamente. Avere due piloti di livello assoluto in una squadra è un obiettivo che ci siamo prefissati di raggiungere. Dal punto di vista della squadra, faremo tutto il possibile per non deluderli.

Quali sono le vostre aspettative per la stagione?

Le nostre aspettative sono sempre alte, ovviamente. Pertanto, l'obiettivo è vincere e lottare per il podio durante tutta la stagione. Ma d'altra parte, sappiamo quanto possa essere imprevedibile uno sport come il motocross. Per questo motivo resteremo con i piedi per terra per tutta la stagione e lavoreremo giorno per giorno, allenamento per allenamento, gara per gara e vedremo cosa ne verrà fuori. È importante mantenersi in salute e in forma durante le gare pre-stagionali e per tutta la stagione. La parte più importante del campionato inizia dopo la metà della stagione, a luglio. Il nostro obiettivo è quello di essere pazienti, lavorare sodo tutto il tempo e avere forza d'animo.