Entrevista com o Diretor da Equipa Kawa, Antti Pyrhönen

Para a sua terceira época como Chefe de Equipa da equipa de trabalho da Kawasaki, o finlandês Antti Pyrhönen estabeleceu objectivos ambiciosos para a época de 2024. Com Romain Febvre e Jeremy Seewer, ele tem dois pilotos vencedores no início do MXGP.

O chefe de equipa Antti Pyrhönen tem um alinhamento de pilotos particularmente forte este ano com Romain Febvre e Jeremy Seewer. Quando o Campeonato do Mundo arrancar na Argentina, a 10 de março, ele entrará na sua terceira época como Chefe de Equipa da Kawasaki Factory Team,

Antti, 2024 será o teu terceiro ano como Chefe de Equipa da Kawasaki Factory Team. Como é que se sente em relação a isso?

Estou muito confiante. Toda a equipa está a correr bem e estou muito orgulhoso da nossa colaboração com a Kawasaki. É incrível a rapidez com que os anos passaram. Esta será a nossa terceira época juntos e estou orgulhoso do que já alcançámos com a Kawasaki, especialmente no ano passado. Os pontos altos foram as vitórias consecutivas de Romain Febvre nos Grandes Prémios e o título de vice-campeão do Campeonato do Mundo de MXGP. Estamos realmente ansiosos pela nova época. Vai ser mais um ano longo, mas também emocionante, com uma concorrência muito forte.

No ano passado, começaram a desenvolver mais a mota com a nova KX450. Quais são as vossas experiências em termos de desenvolvimento de produto?

O departamento de investigação e desenvolvimento da Kawasaki desenvolveu o novo modelo e a plataforma da mota também foi muito estável desde o início. A nossa moto de fábrica foi desenvolvida com base na moto de série. Por isso, todo o crédito vai para os engenheiros da Kawasaki. Eles deram-nos uma excelente base. Juntamente com eles, criámos uma moto capaz de vencer e podemos agora oferecê-la a todos os clientes da Kawasaki. Foi uma aventura emocionante e também um verdadeiro desenvolvimento, pois aprendemos muito com eles em termos técnicos.

Não houve muitas alterações na Factory Bike 2024 em relação ao ano passado. Isso fez com que os testes de inverno fossem menos cansativos?

Foi bastante fácil para o Romain. Ele já tinha uma base muito forte e pôde concentrar-se em melhorar os pormenores. Para o Jeremy [Seewer], o cenário foi naturalmente diferente, uma vez que este é o seu primeiro ano connosco. Tivemos de fazer muitos testes para encontrar uma base que lhe permitisse sentir-se confortável. Foi um longo processo técnico que começou com coisas como o guiador, o assento, as alavancas e os apoios para os pés. Fizemos bons progressos e estamos agora no caminho certo. Foi interessante aprender com outro piloto altamente profissional como o Jeremy. Por isso, também foi importante para a equipa.

Pela primeira vez, haverá dois vencedores de Grandes Prémiosna equipa, o que deve ser um sonho tornado realidade para um chefe de equipa?

Sem dúvida. Ter dois pilotos de topo absoluto na mesma equipa é algo que nos propusemos alcançar. Do lado da equipa, faremos tudo o que pudermos para não os desiludir.

Quais são as vossas expectativas para esta época?

As nossas expectativas são sempre elevadas, como é óbvio. Por isso, o objetivo é ganhar e lutar pelos pódios ao longo da época. Mas, por outro lado, sabemos como um desporto como o motocross pode ser imprevisível. É por isso que vamos manter-nos firmes ao longo da época e trabalhar dia após dia, treino após treino, corrida após corrida e ver o que acontece. É importante mantermo-nos saudáveis e em forma durante as corridas de pré-época e ao longo da época. A parte mais importante do campeonato começa depois da metade da época, em julho. O nosso objetivo é sermos pacientes, trabalharmos sempre no duro e mantermos a nossa força.