Jeremy Seewer (Kawasaki): "Ya es mi moto"

En su segunda carrera de pretemporada, Jeremy Seewer celebró su primera victoria como piloto oficial de Kawasaki en el "International de Sommières". Tras marcar el mejor tiempo en la Superpole, el piloto de 29 años de Bülach ganó dos de las tres carreras, y en la Superfinal sólo fue superado por su compañero de equipo y subcampeón del año pasado Romain Febvre.

SPEEDWEEK.com se reunió con el piloto suizo para entrevistarle tras la carrera en el sur de Francia.

Jeremy, tu jefe de equipo, Antti Pyrhönen, nos aseguró de antemano que te quedaría bien el verde. Mamá Anita también piensa que queda bien. Y tú, ¿el verde es ya tu nuevo color favorito?

Creo que sí. (Sonríe.) Me resulta difícil juzgarlo porque no me veo en la pista -excepto en los vídeos-, pero todo el mundo dice que el verde me sienta bien. Eso es algo positivo.

¿Sientes ya la KX450-SR como tu moto o dirías que aún estás en proceso de adaptarte a ella?

Todavía es un pequeño proceso, pero hemos avanzado mucho. Ha costado mucho trabajo, es lógico. Al nivel en que estamos, hay muchas cosas en juego. Se llega rápidamente al 90% el primer día, pero luego hacen falta semanas y meses para llegar al 100%. Pero el domingo me di cuenta de que ya habíamos hecho un buen trabajo. La moto ya es mía, aunque todavía no es perfecta. No pasa nada.

¿Cómo la calificarías, dónde te encuentras en este momento? ¿Al 95%?

Todavía depende un poco de las pistas. Tenía cinco años de experiencia con la Yamaha, así que sabía exactamente: es así y es asá. Ahora a veces llego a los circuitos y no tengo feeling con la pista con esta moto, lo cual es normal. Pero sin duda estoy al 95%.

¿Y el objetivo es estar al 100% en poco menos de tres semanas, en el estreno del Campeonato del Mundo en Argentina?

No necesariamente. Cuando esté al 98% - y hay 20 Grandes Premios, la temporada es muy larga - y entonces espero estar completamente a partir del tercer o cuarto Gran Premio, entonces podremos empezar.

¿Es un planteamiento ligeramente diferente al anterior? El año pasado ya estabas en plena forma en la pretemporada.

La pretemporada del año pasado fue muy buena, sí. Ahora me doy un poco de tiempo y me lo tomo con más calma, porque sé lo que se tarda. Pero aún así: no quiero luchar por el décimo puesto en Argentina, por supuesto, pero no hay que ganar enseguida. El año pasado perdí más por culpa del accidente... Si hubiera acabado quinto dos veces, todo habría ido bien. Ese es un poco el objetivo que persigo: Empezar bien y luego ir subiendo.

¿Cómo te sientes en el nuevo entorno del equipo Kawasaki? También tienes un nuevo mecánico en Ryan Hawkridge.

Sí, tengo un nuevo entorno en el equipo, pero va muy bien. Nos llevamos bien, tengo dos grandes mecánicos con los que estoy muy contento. Pero he mantenido a algunos de los míos en un segundo plano: Fisio, preparador físico, preparador de conducción... este equipo es el mismo, así que tengo una base que sigue siendo la misma. Eso es muy importante para no tirarlo todo por la borda. Es una gran sensación hasta ahora.

También tienes como compañero de equipo a Romain Febvre, subcampeón del mundo el año pasado, al igual que en 2019 en Yamaha. Con dos pilotos punteros en el equipo, ¿podéis quizás aprender un poco el uno del otro y trabajar juntos o cada uno va a lo suyo?

Más bien cada uno va a lo suyo. Los dos tenemos la edad y el nivel suficientes para saber lo que necesitamos. Romain necesita algo completamente diferente a mí para ser rápido. Por supuesto, el principio básico de la moto es el mismo. Pero yo trabajo un poco en esta dirección y él en aquella. No creo que eso funcione para los dos porque sus estilos de pilotaje son simplemente demasiado diferentes. Como ya he dicho, nos respetamos lo suficiente como para no necesitar copiarnos el uno al otro. Ya hemos pasado esa edad. Nos entendemos, nos respetamos y a veces podemos sentarnos juntos en la misma mesa. En la pista, sin embargo, somos adversarios, independientemente de si corremos sobre verde, azul, rojo o amarillo.

En realidad, en las carreras siempre se dice que tu compañero de equipo es tu primer adversario.

Sí, claro, pero a este nivel... ya no tengo que demostrar nada a nadie. Cuando eres más joven, es más importante decir: 'Tengo que ser el mejor del equipo'. Pero ahora los dos estamos al mismo nivel, a veces nos turnamos y así será también durante la temporada. Es completamente normal. Y para mí no importa si luché contra él el año pasado con Yamaha o ahora con la misma moto.

Definitivamente se dan las condiciones para una temporada competitiva y emocionante cuando Tim Gajser y Jeffrey Herlings, entre otros, vuelvan a estar en forma. ¿Cómo valoras la posición de partida en la lucha por el título MXGP 2024?

El grupo de pilotos es fuerte. En los últimos tres a cinco años ha habido cada vez más. Eso es bueno para este deporte. También podemos ver que diferentes marcas están entrando en nuestro deporte. Todo es positivo, más atención, más medios de comunicación, así es como debe ser. Será emocionante de ver". Prado, Herlings y Gajser parecen estar en forma. Luego ya veremos, pero como he dicho, la temporada es larga.