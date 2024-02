Jeremy Seewer (Kawasaki) : "C'est déjà ma moto".

Jeremy Seewer a fêté dimanche sa première victoire en vert. Dans cette interview, l'espoir suisse du MXGP révèle à quel point il se sent déjà à l'aise sur sa Kawasaki et comment il abordera la saison 2024 du championnat du monde.

Lors de sa deuxième course d'avant-saison, Jeremy Seewer a fêté sa première victoire en tant que pilote officiel Kawasaki à l'"International de Sommières". Après avoir réalisé le meilleur temps de la superpole, le pilote de 29 ans originaire de Bülach a remporté deux des trois manches et n'a dû céder sa place qu'à son coéquipier et vice-champion du monde de l'année dernière, Romain Febvre, lors de la superfinale.

SPEEDWEEK.com a rencontré le Suisse après la course dans le sud de la France pour une interview.

Jérémy, ton chef d'équipe Antti Pyrhönen nous a déjà assuré que tu serais beau en vert. Maman Anita trouve aussi que ça va bien. Qu'en est-il de toi, le vert est-il déjà ta nouvelle couleur préférée ?

Je pense que oui. (Il sourit.) Je peux difficilement en juger, car je ne me vois pas moi-même sur le circuit - sauf sur les vidéos - mais tout le monde dit que le vert me va bien. C'est déjà positif.

La KX450-SR ressemble-t-elle déjà à ta moto ou serais-tu encore en train de l'adapter ?

C'est toujours un petit processus, mais nous sommes déjà très avancés. Cela a demandé beaucoup de travail, c'est logique. Au niveau où nous évoluons, il y a tellement de choses à faire. On arrive vite à 90% le premier jour, puis il faut des semaines et des mois pour arriver à 100%. Mais : j'ai remarqué dimanche que nous avions déjà fait du bon travail. La moto est en tout cas déjà la mienne, même si nous ne sommes pas encore tout à fait parfaits. Ce n'est pas grave.

Comment évaluerais-tu la situation, où te situes-tu en ce moment ? À 95% ?

Cela dépend toujours un peu des circuits. Sur la Yamaha, j'avais cinq ans d'expérience, donc je savais exactement : là c'est comme ça et là c'est comme ça. Maintenant, il m'arrive d'aller sur des circuits et de ne pas avoir de sensations sur cette piste avec cette moto - ce qui est normal. Mais je suis à 95% de mes capacités.

Et l'objectif est d'être à 100 % dans un peu moins de trois semaines lors de l'ouverture du championnat du monde en Argentine ?

Pas nécessairement. Si je suis à 98 pour cent - et il y a 20 Grands Prix, la saison est très longue - et que j'espère être complètement là à partir du Grand Prix 3 ou 4, alors ça pourra commencer.

Est-ce que c'est une approche un peu différente de celle que tu as eue jusqu'à présent ? L'année dernière, tu étais déjà au top de ta forme durant l'intersaison.

L'année dernière, l'avant-saison était au top, oui, maintenant je me donne un peu de temps et je prends les choses un peu plus à la légère, parce que je sais simplement combien de temps cela prend. Mais malgré tout, je ne veux évidemment pas me battre pour la dixième place en Argentine, mais il ne faut pas gagner directement. L'année dernière, j'ai perdu plus à cause de la chute... Si j'avais terminé deux fois cinquième, le monde aurait été bien. C'est un peu l'objectif que je vise : Prendre un bon départ et remonter à partir de là.

Comment te sens-tu dans ton nouvel environnement avec l'équipe d'usine Kawasaki ? Tu as aussi un nouveau mécanicien, Ryan Hawkridge.

Oui, j'ai un nouvel environnement au sein de l'équipe, mais tout se passe très bien. Nous nous entendons bien, j'ai deux super mécaniciens avec lesquels je suis super heureux. Dans l'ombre, j'ai quand même gardé un peu mon équipe : Physio, préparateur physique, entraîneur de conduite - cette équipe est la même, j'ai donc une base qui perdure. C'est en tout cas important pour ne pas tout chambouler. Jusqu'à présent, c'est un super sentiment.

En plus, tu as comme coéquipier Romain Febvre, vice-champion du monde l'an dernier, comme la dernière fois en 2019 chez Yamaha. Avec deux pilotes de haut niveau dans l'équipe, peut-on s'inspirer un peu de l'autre et travailler ensemble ou chacun fait-il son propre travail ?

Chacun fait plutôt son propre travail. Nous sommes tous les deux assez âgés et à un niveau où nous savons ce dont nous avons besoin. Romain a besoin de quelque chose de très différent de moi pour être rapide. Bien sûr, du point de vue de la moto, le principe de base est le même. Mais je travaille un peu dans cette direction et lui dans celle-là. Je ne pense pas que cela fonctionne pour les deux, car le style de conduite est tout simplement trop différent. Comme je l'ai dit, nous nous respectons suffisamment pour ne pas avoir à nous copier l'un l'autre. Nous avons passé l'âge. Nous nous comprenons, nous nous respectons et nous pouvons parfois nous asseoir à la même table. Mais sur la piste, nous sommes adversaires, que nous soyons en vert, en bleu, en rouge ou en jaune.

En fait, dans le sport automobile, on dit toujours que le coéquipier est le premier adversaire.

Oui, logiquement, mais à ce niveau... Je n'ai plus besoin de faire mes preuves auprès de personne. Quand on est plus jeune, c'est déjà plus important de dire : 'Je dois être le meilleur de l'équipe'. Mais maintenant, nous sommes tous les deux à un tel niveau, nous alternons parfois et ce sera aussi le cas pendant la saison. C'est tout à fait normal. Et pour moi, cela n'a pas vraiment d'importance que je le combatte l'année dernière avec Yamaha ou maintenant avec la même moto.

Les conditions sont en tout cas réunies pour une saison disputée et passionnante, si Tim Gajser et Jeffrey Herlings, entre autres, sont de nouveau en forme. Comment évalues-tu la situation de départ dans la lutte pour le titre MXGP 2024 ?

Le peloton est très fort. Ces trois à cinq dernières années, il est devenu de plus en plus nombreux. C'est une bonne chose pour le sport. Nous voyons aussi que différentes marques arrivent dans notre sport. Tout cela n'est que positif, plus d'attention, plus de médias - c'est ainsi que cela doit être. Ce sera en tout cas passionnant à regarder. Prado, Herlings, Gajser semblent tous en forme. Alors on verra, mais comme je l'ai dit, la saison est longue.