Jeremy Seewer (Kawasaki): "È già la mia moto".

Jeremy Seewer ha festeggiato domenica la sua prima vittoria in verde. In questa intervista, la speranza svizzera della MXGP rivela quanto si senta già a suo agio sulla Kawasaki e come affronterà la stagione del campionato mondiale 2024.

Nella sua seconda gara pre-stagionale, Jeremy Seewer ha festeggiato la sua prima vittoria come pilota Kawasaki all'"International de Sommières". Dopo aver ottenuto il miglior tempo nella Superpole, il 29enne di Bülach ha vinto due gare su tre e nella Superfinale è stato battuto solo dal suo compagno di squadra e secondo classificato dello scorso anno, Romain Febvre.

SPEEDWEEK.com ha incontrato il pilota svizzero per un'intervista dopo la gara nel sud della Francia.

Jeremy, il tuo capo squadra Antti Pyrhönen ci aveva assicurato in anticipo che saresti stato bene in verde. Anche mamma Anita pensa che ti stia bene. E tu, il verde è già il tuo nuovo colore preferito?

Penso di sì. (Sorride) È difficile per me giudicare perché non mi vedo in pista - tranne che nei video - ma tutti dicono che il verde mi sta bene. È una cosa positiva.

La KX450-SR la senti già come la tua moto o diresti che ti stai ancora adattando?

È ancora un piccolo processo, ma abbiamo fatto molta strada. C'è voluto molto lavoro, è logico. Al livello in cui siamo, le cose da fare sono tante. Si arriva rapidamente al 90% il primo giorno, ma poi ci vogliono settimane e mesi per arrivare al 100%. Ma: domenica mi sono reso conto che abbiamo già fatto un buon lavoro. La moto è già mia, anche se non siamo ancora perfetti. Va bene così.

Come la giudica, a che punto è al momento? Al 95%?

Dipende ancora un po' dalle piste. Ho avuto cinque anni di esperienza sulla Yamaha, quindi sapevo esattamente: è così e così. Ora a volte mi capita di arrivare su una pista e di non avere alcun feeling con il tracciato con questa moto, il che è normale. Ma sono sicuramente al 95%.

E l'obiettivo è quello di essere al 100% tra poco meno di tre settimane, in occasione dell'apertura del Campionato del Mondo in Argentina?

Non necessariamente. Quando sarò al 98% - e ci sono 20 Gran Premi, la stagione è molto lunga - e spero di essere completamente a posto dal terzo o quarto Gran Premio in poi, allora potremo iniziare.

Si tratta forse di un approccio leggermente diverso rispetto al passato? L'anno scorso eri già al top della forma nel pre-campionato.

L'anno scorso il pre-campionato era al top, sì, ora mi do un po' di tempo e mi prendo un po' più di tempo perché so quanto tempo ci vuole. Ma comunque: non voglio lottare per il decimo posto in Argentina, ovviamente, ma non è necessario vincere subito. L'anno scorso ho perso di più a causa dell'incidente... Se fossi arrivato due volte quinto, tutto sarebbe stato a posto. Questo è un po' l'obiettivo che mi prefiggo: Un inizio solido e poi da lì in su.

Come ti senti nel nuovo ambiente del team Kawasaki? Hai anche un nuovo meccanico, Ryan Hawkridge.

Sì, ho un nuovo ambiente all'interno del team, ma sta andando molto bene. Andiamo d'accordo, ho due ottimi meccanici con cui sono molto contento. Ma ho mantenuto alcuni dei miei collaboratori in secondo piano: Fisioterapista, preparatore atletico, allenatore di guida: la squadra è la stessa, quindi ho una base che rimane la stessa. Questo è sicuramente importante per non buttare tutto all'aria. Per ora è una sensazione fantastica.

Come compagno di squadra hai anche Romain Febvre, l'anno scorso secondo classificato nel campionato mondiale, proprio come nel 2019 alla Yamaha. Con due piloti di punta in squadra, potete forse imparare qualcosa l'uno dall'altro e lavorare insieme o ognuno fa le proprie cose?

È più facile che ognuno faccia le proprie cose. Siamo entrambi abbastanza grandi e a un livello tale da sapere di cosa abbiamo bisogno. Romain ha bisogno di qualcosa di completamente diverso da me per essere veloce. Naturalmente, il principio di base della moto è lo stesso. Ma io lavoro un po' in questa direzione e lui in quella. Non credo che questo vada bene per entrambi, perché i loro stili di guida sono semplicemente troppo diversi. Come ho detto, ci rispettiamo abbastanza da non aver bisogno di copiarci a vicenda. Abbiamo superato quell'età. Ci capiamo, ci rispettiamo e a volte possiamo sederci insieme allo stesso tavolo. In pista, però, siamo avversari, indipendentemente dal fatto che si corra sul verde, sul blu, sul rosso o sul giallo.

In realtà, nelle corse si dice sempre che il compagno di squadra è il primo avversario.

Sì, certo, ma a questo livello... non devo più dimostrare niente a nessuno. Quando si è più giovani, è più importante dire: "Devo essere il migliore della squadra". Ma ora siamo entrambi allo stesso livello, a volte ci alterniamo e sarà così anche durante la stagione. È del tutto normale. E per me non ha molta importanza se ho combattuto contro di lui l'anno scorso con la Yamaha o ora con la stessa moto.

Le condizioni per una stagione competitiva ed emozionante ci sono sicuramente quando Tim Gajser e Jeffrey Herlings, tra gli altri, saranno di nuovo in forma. Come giudica la posizione di partenza nella lotta per il titolo MXGP 2024?

Il gruppo di piloti è forte. Negli ultimi tre-cinque anni ce ne sono stati sempre di più. Questo è un bene per lo sport. Possiamo anche vedere che diversi marchi stanno entrando nel nostro sport. È tutto positivo, più attenzione, più media: è così che dovrebbe essere. Sarà sicuramente emozionante da guardare. Prado, Herlings e Gajser sembrano tutti in forma. Poi vedremo, ma come ho detto, la stagione è lunga.