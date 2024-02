Jeremy Seewer (Kawasaki): "Já é a minha mota"

Jeremy Seewer celebrou a sua primeira vitória em verde no domingo. Nesta entrevista, o candidato suíço ao MXGP revela o quão confortável já se sente na Kawasaki e como vai abordar a época do campeonato do mundo de 2024.

Na sua segunda corrida de pré-época, Jeremy Seewer celebrou a sua primeira vitória como piloto de fábrica da Kawasaki no "International de Sommières". Depois de estabelecer o tempo mais rápido na Superpole, o jovem de 29 anos de Bülach venceu duas das três corridas e na Superfinal só foi batido pelo seu companheiro de equipa e vice-campeão do ano passado, Romain Febvre.

O SPEEDWEEK.com encontrou o piloto suíço para uma entrevista após a corrida no sul de França.

Jeremy, o teu chefe de equipa, Antti Pyrhönen, garantiu-nos antecipadamente que ficarias bem de verde. A mãe Anita também acha que fica bem. E tu, o verde já é a tua nova cor favorita?

Acho que sim. (sorri). É difícil para mim julgar porque não me vejo na pista - exceto nos vídeos - mas toda a gente diz que o verde me fica bem. É uma coisa positiva.

A KX450-SR já parece a tua moto ou dirias que ainda estás a adaptar-te a ela?

Ainda é um processo pequeno, mas já percorremos um longo caminho. Foi preciso muito trabalho, isso é lógico. Ao nível em que estamos, há muita coisa envolvida. No primeiro dia, chega-se rapidamente aos 90 por cento, mas depois são precisas semanas e meses para chegar aos 100 por cento. Mas no domingo apercebi-me de que já fizemos um bom trabalho. A mota já é definitivamente minha, mesmo que ainda não estejamos perfeitos. Não faz mal.

Como é que a avalia, em que ponto está neste momento? A 95 por cento?

Ainda depende um pouco das pistas. Eu tinha cinco anos de experiência na Yamaha, por isso sabia exatamente: é assim e é assim. Agora, por vezes, chego às pistas e não sinto a pista com esta mota - o que é normal. Mas estou definitivamente a 95 por cento.

E o objetivo é estar a 100 por cento em pouco menos de três semanas, na abertura do Campeonato do Mundo na Argentina?

Não necessariamente. Quando estiver a 98 por cento - e há 20 Grandes Prémios, a época é muito longa - e depois, espero estar completamente a 100 por cento a partir do Grande Prémio 3 ou 4, então podemos começar.

Será esta uma abordagem ligeiramente diferente da anterior? No ano passado, já estava em grande forma na pré-época.

A pré-época do ano passado foi de topo, sim, agora estou a dar-me um pouco de tempo e a ir com mais calma porque sei quanto tempo demora. Mas mesmo assim: não quero lutar pelo décimo lugar na Argentina, claro, mas não é preciso ganhar logo. No ano passado, perdi mais por causa do acidente... Se tivesse terminado duas vezes em quinto, tudo estaria bem. É um pouco esse o objetivo que pretendo atingir: Um início sólido e, a partir daí, uma subida.

Como se sente no novo ambiente com a equipa de trabalho da Kawasaki? Também tens um novo mecânico, o Ryan Hawkridge.

Sim, tenho um novo ambiente na equipa, mas está a correr muito bem. Damo-nos bem, tenho dois óptimos mecânicos com quem estou muito contente. Mas continuo a manter alguns dos meus colaboradores na retaguarda: Fisioterapeuta, treinador de condicionamento físico, treinador de condução - esta equipa é a mesma, por isso tenho uma base que permanece a mesma. Isso é definitivamente importante para não deitar tudo a perder. É uma sensação óptima até agora.

Você também tem Romain Febvre, vice-campeão mundial do ano passado, como seu companheiro de equipe, assim como em 2019 na Yamaha. Com dois pilotos de topo na equipa, podem aprender um pouco um com o outro e trabalhar em conjunto ou cada um faz o seu trabalho?

É mais um caso em que cada um faz o seu próprio trabalho. Ambos temos idade suficiente e estamos a um nível em que sabemos do que precisamos. O Romain precisa de algo completamente diferente de mim para ser rápido. Claro que o princípio básico da mota é o mesmo. Mas eu trabalho um pouco nesta direção e ele naquela. Não creio que isso funcione para ambos porque os seus estilos de condução são simplesmente demasiado diferentes. Como já disse, respeitamo-nos o suficiente para não precisarmos de nos copiar um ao outro. Já passámos essa idade. Compreendemo-nos, respeitamo-nos e, por vezes, podemos sentar-nos juntos à mesma mesa. Na pista, porém, somos adversários, independentemente de estarmos a correr de verde, azul, vermelho ou amarelo.

Na verdade, nas corridas diz-se sempre que o nosso companheiro de equipa é o nosso primeiro adversário.

Sim, claro, mas a este nível... já não tenho de provar o meu valor a ninguém. Quando se é mais jovem, é mais importante dizer: "Tenho de ser o melhor da equipa". Mas agora estamos os dois ao mesmo nível, por vezes revezamo-nos e isso também vai acontecer durante a época. É perfeitamente normal. E para mim é indiferente lutar com ele no ano passado com a Yamaha ou agora com a mesma mota.

As condições para uma época competitiva e emocionante estão definitivamente reunidas quando Tim Gajser e Jeffrey Herlings, entre outros, estiverem novamente em forma. Como é que avalia a posição de partida na luta pelo título MXGP de 2024?

O grupo de pilotos é forte. Nos últimos três a cinco anos, tem havido cada vez mais pilotos. Isso é bom para o desporto. Também podemos ver que diferentes marcas estão a entrar no nosso desporto. É tudo positivo, mais atenção, mais media - é assim que deve ser. Vai ser sem dúvida emocionante de ver. Prado, Herlings e Gajser parecem estar todos em forma. Depois veremos, mas, como já disse, a época é longa.