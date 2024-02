Tim Gajser no está en EE.UU.: ¿es culpa de su padre?

La nueva temporada del Campeonato del Mundo de Motocross arranca el 10 de marzo con el Gran Premio de la Patagonia en Bariloche, Argentina. Con el Campeón del Mundo de MXGP Jorge Prado (Red Bull GAGAS), Tim Gajser (Honda), Jeffrey Herlings (Red Bull KTM), así como Romain Febvre y Jeremy Seewer (ambos Kawasaki), todas las estrellas de la categoría de 450cc volverán por fin a la puerta grande para el inicio de la temporada.

El gigante de motocross de Honda, Tim Gajser (27), se mostró recientemente en plena forma en la arena de Riola Sardo y en Mantua, pilotando en una liga propia. En una sesión de preguntas y respuestas con sus seguidores, el pentacampeón del mundo dio algunas pinceladas muy interesantes sobre sus planes para los primeros años de su carrera. Tras ganar el título de MX2 en 2015, el esloveno pasó directamente a conquistar la corona mundial en la categoría MXGP como novato en 450 al año siguiente. Como resultado, Gajser fue vinculado con un movimiento a la escena estadounidense desde el principio.

El icono francés Jean-Michel Bayle había elegido precisamente este camino en Honda tras ganar dos campeonatos del mundo consecutivos en Europa como adolescente en 1988 y 1989. Sin embargo, la situación era diferente para Gajser en 2016, ya que Honda acababa de fichar a Ken Roczen en Estados Unidos para la temporada 2017. Pero ni siquiera ese fue el factor decisivo. Cuando se le preguntó por su deseado traslado a Estados Unidos, Gajser reveló: "En 2016, estaba seguro al 99% de que iría a Estados Unidos. Pero mi padre no me dejó ir entonces: no tuve elección".

Desde la perspectiva actual, ¿fue una decisión acertada? "Puede que sí, puede que no". Eso hay que saberlo: Gajser y su padre Bogomir, antaño un buen piloto aficionado con mucha ambición, se consideraban inseparables, pero desde entonces se han distanciado.

Por cierto, su pista privada de motocross en Lviv se abrirá de nuevo a los pilotos aficionados este año para unos días de entrenamiento.