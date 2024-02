Tim Gajser absent des Etats-Unis : est-ce la faute de son père ?

Le quintuple champion du monde de motocross Tim Gajser a parlé assez ouvertement de son plan de carrière et a également présenté de bonnes nouvelles pour les amateurs de cross en ce qui concerne son circuit privé en Slovénie.

La nouvelle saison du championnat du monde de motocross débutera le 10 mars avec le Grand Prix de Patagonie à Bariloche en Argentine. Avec le champion du monde MXGP Jorge Prado (Red Bull GAGAS), Tim Gajser (Honda), Jeffrey Herlings (Red Bull KTM) ainsi que Romain Febvre et Jeremy Seewer (tous deux Kawasaki), toutes les stars de la catégorie 450 seront enfin à la porte pour un début de saison.

Le géant du motocross Honda, Tim Gajser (27 ans), s'est récemment montré en grande forme sur le sable de Riola Sardo et à Mantoue et a évolué dans sa propre ligue. Le quintuple champion du monde a donné un aperçu très intéressant de son début de carrière lors d'un jeu de questions-réponses avec ses fans. Après avoir remporté le titre MX2 en 2015, le Slovène a immédiatement décroché la couronne mondiale dans la catégorie MXGP l'année suivante en tant que débutant en 450. C'est pourquoi Gajser a été associé très tôt à un transfert vers la scène américaine.

L'icône française Jean-Michel Bayle avait choisi cette voie chez Honda après avoir remporté deux couronnes mondiales consécutives en 1988 et 1989 en Europe, alors qu'il était encore adolescent. En 2016, la situation de Gajser était toutefois différente, car aux Etats-Unis, Honda venait de signer Ken Roczen pour la période à partir de 2017. Mais cela n'a pas non plus été déterminant. Interrogé sur son souhait de partir aux Etats-Unis, Gajser a révélé : "En 2016, j'étais sûr à 99% que j'irais aux Etats-Unis. Mais mon père ne m'a pas laissé partir à l'époque - je n'avais pas le choix".

Avec le recul, était-ce la bonne décision ? "Peut-être que oui, peut-être que non". Pour cela, il faut savoir : Gajser et son père Bogomir, autrefois bon pilote amateur et doté d'une grande ambition, étaient autrefois considérés comme inséparables, mais ils se sont entre-temps éloignés.

D'ailleurs, sa piste de motocross privée à Lviv devrait à nouveau être ouverte cette année à quelques reprises aux pilotes amateurs pour une journée d'entraînement.