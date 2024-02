Tim Gajser non è negli USA: colpa del padre?

Il cinque volte campione del mondo di motocross Tim Gajser ha parlato apertamente dei suoi progetti di carriera e ha anche presentato una buona notizia per i motocrossisti dilettanti riguardo alla sua pista privata in Slovenia.

La nuova stagione del Campionato Mondiale Motocross prende il via il 10 marzo con il Gran Premio della Patagonia a Bariloche, in Argentina. Con il campione del mondo MXGP Jorge Prado (Red Bull GAGAS), Tim Gajser (Honda), Jeffrey Herlings (Red Bull KTM) e Romain Febvre e Jeremy Seewer (entrambi Kawasaki), tutte le stelle della classe 450cc torneranno finalmente al cancelletto per l'inizio della stagione.

Tim Gajser (27), il gigante del motocross della Honda, ha recentemente dimostrato di essere al top della forma sulla sabbia di Riola Sardo e a Mantova, guidando in un campionato tutto suo. In una sessione di domande e risposte con i suoi fan, il cinque volte campione del mondo ha fornito alcuni spunti molto interessanti sui suoi progetti di inizio carriera. Dopo aver vinto il titolo MX2 nel 2015, lo sloveno è andato subito a conquistare la corona del campionato mondiale nella categoria MXGP come esordiente 450 l'anno successivo. Di conseguenza, Gajser è stato presto collegato a un trasferimento negli Stati Uniti.

L'icona francese Jean-Michel Bayle aveva scelto proprio questo percorso alla Honda dopo aver vinto due titoli mondiali consecutivi in Europa da adolescente nel 1988 e nel 1989. Nel 2016, tuttavia, la situazione era diversa per Gajser, poiché Honda aveva appena ingaggiato Ken Roczen negli Stati Uniti per la stagione 2017. Ma nemmeno questo è stato il fattore decisivo. Quando gli è stato chiesto del suo desiderio di trasferirsi negli USA, Gajser ha rivelato: "Nel 2016 ero sicuro al 99% che sarei andato negli USA. Ma mio padre non mi ha permesso di andare a quel tempo - non avevo scelta".

Dal punto di vista odierno, è stata la decisione giusta? "Forse sì, forse no". Bisogna saperlo: Gajser e suo padre Bogomir, un tempo buon pilota dilettante con molte ambizioni, erano considerati inseparabili, ma da allora si sono allontanati.

Tra l'altro, quest'anno la sua pista privata di motocross a Leopoli sarà aperta ai piloti amatoriali per alcune giornate di allenamento.