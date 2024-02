Tim Gajser não está nos EUA: a culpa é do seu pai?

A nova temporada do Campeonato do Mundo de Motocross arranca a 10 de março com o Grande Prémio da Patagónia em Bariloche, Argentina. Com o Campeão do Mundo de MXGP Jorge Prado (Red Bull GAGAS), Tim Gajser (Honda), Jeffrey Herlings (Red Bull KTM), bem como Romain Febvre e Jeremy Seewer (ambos da Kawasaki), todas as estrelas da classe de 450cc estarão finalmente de volta ao gate para o início da temporada.

O gigante do motocross da Honda, Tim Gajser (27), mostrou recentemente estar em grande forma na areia de Riola Sardo e em Mântua, rodando numa liga própria. O pentacampeão do mundo deu algumas ideias muito interessantes sobre os seus planos de carreira numa sessão de perguntas e respostas com os seus fãs. Depois de vencer o título de MX2 em 2015, o esloveno foi direto para a conquista da coroa do campeonato do mundo na categoria MXGP como um estreante de 450 no ano seguinte. Como resultado, Gajser foi ligado a uma mudança para o cenário dos EUA desde o início.

O ícone francês Jean-Michel Bayle tinha escolhido precisamente este caminho na Honda, depois de ter conquistado dois campeonatos do mundo consecutivos na Europa, quando era adolescente, em 1988 e 1989. No entanto, a situação era diferente para Gajser em 2016, uma vez que a Honda tinha acabado de assinar com Ken Roczen nos EUA para a época de 2017. Mas nem mesmo isso foi o fator decisivo. Quando questionado sobre a sua desejada mudança para os EUA, Gajser revelou: "Em 2016, tinha 99% de certeza que iria para os EUA. Mas o meu pai não me deixou ir na altura - não tive escolha".

Na perspetiva atual, terá sido essa a decisão correcta? "Talvez sim, talvez não". É preciso saber isso: Gajser e o seu pai Bogomir, outrora um bom piloto amador com muita ambição, já foram considerados inseparáveis, mas entretanto afastaram-se.

A propósito, a sua pista privada de motocross em Lviv vai voltar a ser aberta aos pilotos amadores este ano para alguns dias de treino.