Jorge Prado (GASGAS) : Enfin une course de motocross

Pour l'Espagnol Jorge Prado, la phase décisive de la préparation à la nouvelle saison du championnat du monde de motocross commence ces jours-ci. Le champion du monde MXGP de l'équipe Red Bull-GASGAS de la famille de Carli n'a encore jamais participé à une course de préparation au motocross en 2024. Pour Prado, la première aura lieu justement dans sa ville natale de Lugo, dans le cadre du championnat international d'Espagne.

Le jeune homme de 23 ans s'est entraîné et a effectué des tests intensifs en privé avec son équipe sur différentes pistes en Italie. Prado s'est entraîné à Riola Sardo, où les photos de l'équipe ont également été prises avec ses collègues MX2 Simon Längenfelder et Marc-Antoine Rossi. Pour cela, il a notamment roulé sur les anciennes pistes de GP d'Ottobiano, au terrain souple, et de Cingoli, où le sol était parfois très glissant et dur comme un pic.

Revenons à Lugo, théâtre de la deuxième étape du calendrier MX espagnol. Le coup d'envoi a été donné à Talavera de la Reina, où l'Italien Mattia Guadagnini a été le plus rapide du peloton avec la Husqvarna d'usine Nestaan. À l'époque, Prado était tout juste de retour en Europe après son incursion américaine dans le supercross AMA.

Comme l'année dernière, le pilote Honda Ruben Fernandez sera également au départ à Lugo, lui qui a pu livrer de bonnes courses avec Prado en 2023. En même temps, les autres as de la catégorie MXGP comme Jeffrey Herlings (Red Bull KTM) et Romain Febvre (Kawasaki) participeront à la classique du Hawkstone Park britannique. À Lacapelle Marival, en France, le novice Kawasaki Jeremy Seewer et la recrue MXGP Jago Geerts s'affronteront avec la Yamaha d'usine. Seul le coéquipier de Fernandez, Tim Gajser, fait l'impasse sur ce week-end.