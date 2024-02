Jorge Prado (GASGAS): finalmente una gara di motocross

Per lo spagnolo Jorge Prado inizia in questi giorni la fase decisiva di preparazione alla nuova stagione del Campionato mondiale di motocross. Il campione del mondo MXGP del team Red Bull GASGAS della famiglia de Carli non ha ancora completato una gara di preparazione al motocross del 2024. Prado debutterà ora nella sua città natale, Lugo, nell'ambito del Campionato Internazionale Spagnolo.

Il 23enne si è recentemente allenato e testato intensamente con il suo equipaggio su diverse piste in Italia. Prado si è allenato a Riola Sardo, dove sono state scattate le foto di squadra con i colleghi della MX2 Simon Längenfelder e Marc-Antoine Rossi. Ha girato anche sulle piste dell'ex GP di Ottobiano, con terreno morbido, e a Cingoli, dove la superficie era a volte molto scivolosa e dura come una roccia.

Torniamo a Lugo, sede della seconda tappa del calendario MX spagnolo. L'apertura della stagione si è svolta a Talavera de la Reina, dove l'italiano Mattia Guadagnini è stato il più veloce in sella alla Husqvarna ufficiale di Nestaan. All'epoca, Prado era appena tornato in Europa dal suo viaggio negli Stati Uniti per il Supercross AMA.

Come l'anno precedente, anche il pilota Honda Ruben Fernandez, che ha disputato una buona gara con Prado nel 2023, sarà al via a Lugo. Allo stesso tempo, gli altri assi della categoria MXGP come Jeffrey Herlings (Red Bull KTM) e Romain Febvre (Kawasaki) correranno nella classica a Hawkstone Park nel Regno Unito. A Lacapelle Marival, in Francia, il debuttante della Kawasaki Jeremy Seewer e il debuttante della MXGP Jago Geerts si schiereranno in sella alle Yamaha ufficiali. Solo il compagno di squadra di Fernandez, Tim Gajser, resterà fuori questo fine settimana.