Jorge Prado (GASGAS): Finalmente uma corrida de motocross

O Campeão do Mundo MXGP de Espanha, Jorge Prado, da equipa Red Bull GASGAS, vai completar a primeira corrida de motocross de 2024 na sua cidade natal no próximo fim de semana.

Para o espanhol Jorge Prado, a fase decisiva de preparação para a nova temporada do Campeonato do Mundo de Motocross começa nestes dias. O campeão do mundo de MXGP da equipa Red Bull GASGAS da família de Carli ainda não completou uma corrida de preparação para o motocross em 2024. Prado vai agora fazer a sua estreia na sua cidade natal, Lugo, de todos os lugares, como parte do Campeonato Internacional de Espanha.

O jovem de 23 anos tem treinado e testado intensamente com a sua equipa em várias pistas de Itália. Prado treinou em Riola Sardo, onde as fotos da equipa também foram tiradas com os seus colegas de MX2 Simon Längenfelder e Marc-Antoine Rossi. Também rodou nas antigas pistas de GP de Ottobiano com terreno macio e em Cingoli, onde a superfície era por vezes muito escorregadia e dura como uma rocha.

De volta a Lugo, o local da segunda paragem do calendário espanhol de MX. A abertura da época teve lugar em Talavera de la Reina, onde o italiano Mattia Guadagnini foi o mais rápido do pelotão com a Husqvarna da fábrica Nestaan. Na altura, Prado tinha acabado de regressar à Europa depois da sua viagem aos EUA para o AMA Supercross.

Como no ano anterior, o piloto da Honda Ruben Fernandez, que fez uma boa corrida com Prado em 2023, também estará na largada em Lugo. Ao mesmo tempo, os outros ases da categoria MXGP, como Jeffrey Herlings (Red Bull KTM) e Romain Febvre (Kawasaki), estarão a correr no clássico em Hawkstone Park, no Reino Unido. Em Lacapelle Marival, em França, o estreante da Kawasaki Jeremy Seewer e o estreante do MXGP Jago Geerts vão alinhar na Yamaha de fábrica. Apenas o companheiro de equipa de Fernandez, Tim Gajser, vai ficar de fora neste fim de semana.