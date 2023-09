Livestream : ADAC MX Masters finale de la saison à Dreetz

Le week-end prochain (du 30 septembre au 1er octobre), le titre de l'ADAC MX Masters sera décerné dans les sables de Dreetz, dans le Brandebourg. Le champion en titre Max Nagl(KMP Krettek Honda) se rendra à la finale de la saison en tant que tenant du titre avec une courte avance de 13 points sur son poursuivant Tom Koch (Kosak KTM). Le duel au sommet entre Nagl et Koch sera au cœur de l'action à Dreetz. L'ancien champion du monde Jordi Tixier(KMP Honda), qui a remporté la dernière course à Holzgerlingen, n'a plus que des chances théoriques de remporter le titre avec 60 points de retard sur la tête de course. Trois manches seront disputées au cours du week-end, ce qui permettra d'attribuer un maximum de 75 points.

Les perspectives météorologiques sont bonnes avec des températures maximales journalières de 20 degrés, du soleil, un ciel légèrement nuageux et une faible probabilité de pluie. À Dreetz, il faudra aussi compter à nouveau sur un Maximilian Spies (Kosak KTM) très fort. Le Brandebourgeois avait remporté sa première victoire en Masters sur le sable de Tensfeld.

Le pilote espagnol WZ-Racing-KTM Oriol Oliver avait déjà remporté prématurément le titre Youngsters lors du dernier événement à Holzgerlingen. Il prévoit de s'engager dans la grande catégorie à Dreetz.

Classement du championnat après 7 des 8 manifestations :

1. Max Nagl (D), Honda, 411 points

2. Tom Koch (D), KTM, 398,(-13)

3. Jordi Tixier (F), Honda, 351,(-60)

4. Adam Sterry (GB), KTM, 327,(-84)

5. Maximilian Spies (D), KTM, 310,(-101)

6. Noah Ludwig (D), KTM, 204,(-207)

7. Henry Jacobi (D), KTM, 187,(-224)

8. Nico Koch (D), GASGAS, 187,(-224)

9. Jacub Teresak(CZ). Husqvarna, 174,(-237)

10. Tim Koch (D), Husqvarna, 164,(-247)

Même si le titre de l'ADAC MX Youngster Cup a déjà été décerné, les métaux précieux seront encore en jeu lors de la finale : les deux pilotes du WZ Racing, l'Allemand Cato Nickel et le Suisse Mike Gwerder, sont séparés par 29 points. Gwerder et Walvoort, en P4, ne sont séparés que de 5 points.

Classement après la Youngster Cup 7 sur 8 événements:

1. Oliver Oriol (E), KTM, 374 points, champion avant l'heure.

2. Cato Nickel (D), KTM, 276,(-98)

3. Mike Gwerder (CH), KTM, 247,(-127)

4. Jens Walvoort (NL), KTM, 242(-132)

Dans l'ADAC MX Junior Cup 125, le Danois Mads Fredsoe(KTM) est en tête du classement avec 14 points d'avance sur Maximilian Werner(Fantic). Le Tchèque Vitezslav Marek(KTM) occupe la troisième place du classement, à égalité de points avec Werner.

Dans le cadre du programme du MC Dreetz e.V., les jeunes visiteurs auront la possibilité d'essayer des petits quads et des motos PW50 sur le parcours de quads Yamaha. Les fans peuvent acheter leurs billets pour les courses à l'avance en ligne à des prix réduits sur vorstart.de. Le camping pour les spectateurs est possible. Le dimanche, de 12h15 à 12h45, Max Nagl, Tom Koch, Jordi Tixier, Adam Sterry et Maximilian Spies seront à la disposition des fans lors de la séance d'autographes au camion ADAC MX Masters. Le samedi soir, de la musique sera proposée sous le chapiteau, et le dimanche soir, la cérémonie de remise des prix annuels y aura lieu à 18h30, suivie d'une fête avec DJ.

Toutes les courses de Dreetz seront à nouveau retransmises gratuitement en direct par l'ADAC. Entre les courses, des interviews assureront le divertissement et les informations actuelles. Le samedi, la diffusion débutera à 13h30, le dimanche, elle commencera dès 10h00.