Livestream: finale di stagione dell'ADAC MX Masters a Dreetz

Il prossimo fine settimana (30 settembre-1 ottobre) il titolo ADAC MX Masters si deciderà sulla sabbia di Dreetz, nel Brandeburgo. Il campione in carica Max Nagl(KMP Krettek Honda) si presenterà al finale di stagione come campione in carica con un vantaggio di 13 punti sul suo rivale Tom Koch (Kosak KTM). Il duello al vertice tra Nagl e Koch sarà al centro dell'attenzione a Dreetz. L'ex campione del mondo Jordi Tixier(KMP Honda), che ha vinto l'ultima gara a Holzgerlingen, ha solo teoriche possibilità di vincere il titolo con un distacco di 60 punti dalla vetta. Nel fine settimana si disputeranno 3 gare e quindi potranno essere assegnati un massimo di 75 punti.

Le previsioni meteo sono buone, con massime diurne di 20 gradi, sole, leggera copertura nuvolosa e una bassa possibilità di pioggia. A Dreetz ci si aspetta di nuovo un forte Maximilian Spies (Kosak KTM). Il Brandeburghese ha ottenuto la sua prima vittoria nel Masters sulla sabbia di Tensfeld.

Il pilota spagnolo del WZ Racing KTM Oriol Oliver si era già assicurato il titolo dei giovani all'ultimo evento di Holzgerlingen. Ha intenzione di gareggiare nella classe maggiore a Dreetz.

Classifica del campionato dopo 7 eventi su 8:

1° Max Nagl (D), Honda, 411 punti

2° Tom Koch (D), KTM, 398,(-13)

3° Jordi Tixier (F), Honda, 351,(-60)

4° Adam Sterry (GB), KTM, 327,(-84)

5° Maximilian Spies (D), KTM, 310,(-101)

6° Noah Ludwig (D), KTM, 204,(-207)

7° Henry Jacobi (D), KTM, 187,(-224)

8. Nico Koch (D), GASGAS, 187,(-224)

9. Jacub Teresak(CZ). Husqvarna, 174,(-237)

10° Tim Koch (D), Husqvarna, 164,(-247)

Anche se il titolo dell'ADAC MX Youngster Cup è già stato deciso, c'è ancora del metallo prezioso in gioco nella finale: i due piloti del WZ Racing, il tedesco Cato Nickel e lo svizzero Mike Gwerder, sono separati da 29 punti. Gwerder e Walvoort in P4 sono a soli 5 punti di distanza.

Classifica dopo la Youngster Cup 7 di 8 eventi:

1° Oliver Oriol (E), KTM, 374 punti, campione in carica.

2° Cato Nickel (D), KTM, 276,(-98)

3° Mike Gwerder (CH), KTM, 247,(-127)

4° Jens Walvoort (NL), KTM, 242(-132)

Nella ADAC MX Junior Cup 125, il danese Mads Fredsoe(KTM) guida la classifica con 14 punti di vantaggio su Maximilian Werner(Fantic). Il pilota ceco Vitezslav Marek(KTM) è a pari merito con Werner per il terzo posto in classifica.

Nel programma di supporto del MC Dreetz e.V., i giovani visitatori avranno l'opportunità di provare piccoli quad e moto PW50 sul percorso Yamaha Quad. I fan possono acquistare i biglietti per le gare in anticipo online a prezzi scontati su vorstart.de. È possibile campeggiare per gli spettatori. Domenica dalle 12.15 alle 12.45 Max Nagl, Tom Koch, Jordi Tixier, Adam Sterry e Maximilian Spies saranno a disposizione dei fan nella sessione di autografi presso il truck dell'ADAC MX Masters. Sabato sera ci sarà musica nel tendone e domenica sera ci sarà la cerimonia annuale dei vincitori alle 18.30, seguita da una festa con DJ.

Tutte le gare di Dreetz saranno ancora una volta trasmesse dall'ADAC in diretta streaming gratuita. Tra una gara e l'altra, le interviste offriranno intrattenimento e informazioni aggiornate. Sabato la trasmissione inizierà alle 13.30, mentre domenica inizierà già alle 10.00.