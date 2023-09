Transmissão em direto: Final da época do ADAC MX Masters em Dreetz

A decisão do título do ADAC MX Masters 2023 será tomada este fim de semana em Dreetz, Brandenburg. O líder do campeonato, Max Nagl (Honda), tem uma estreita vantagem de 13 pontos sobre Tom Koch (KTM).

No próximo fim de semana (30 de setembro a 1 de outubro) o título do ADAC MX Masters será decidido nas areias de Dreetz, em Brandenburgo. O atual campeão Max Nagl(KMP Krettek Honda) vai viajar para o final da temporada como campeão em título com uma estreita vantagem de 13 pontos sobre o seu rival Tom Koch (Kosak KTM). O duelo de topo entre Nagl e Koch será o centro das atenções em Dreetz. O antigo campeão do mundo Jordi Tixier(KMP Honda), que venceu a última corrida em Holzgerlingen, tem apenas hipóteses teóricas de conquistar o título com uma diferença de 60 pontos para o líder. Durante o fim de semana, serão disputadas 3 corridas, pelo que podem ser atribuídos um máximo de 75 pontos.

As previsões meteorológicas são boas, com temperaturas máximas de 20 graus durante o dia, com sol, nuvens ligeiras e poucas probabilidades de chuva. Em Dreetz, espera-se novamente um forte Maximilian Spies (Kosak KTM). O Brandenburger obteve a sua primeira vitória no Masters na areia de Tensfeld.

O piloto espanhol da WZ Racing KTM, Oriol Oliver, já tinha assegurado o título da categoria Youngsters no último evento em Holzgerlingen. Ele planeia competir na classe grande em Dreetz.

Classificação do Campeonato após 7 de 8 eventos:

1º Max Nagl (D), Honda, 411 pontos

2º Tom Koch (D), KTM, 398,(-13)

3º Jordi Tixier (F), Honda, 351,(-60)

4º Adam Sterry (GB), KTM, 327,(-84)

5º Maximilian Spies (D), KTM, 310,(-101)

6º Noah Ludwig (D), KTM, 204,(-207)

7º Henry Jacobi (D), KTM, 187,(-224)

8º Nico Koch (D), GASGAS, 187,(-224)

9. Jacub Teresak(CZ). Husqvarna, 174,(-237)

10º Tim Koch (D), Husqvarna, 164,(-247)

Apesar de o título da Taça ADAC MX Youngster já estar decidido, ainda há metal precioso em jogo na final: os dois pilotos da WZ Racing, Cato Nickel da Alemanha e Mike Gwerder da Suíça, estão separados por 29 pontos. Gwerder e Walvoort no P4 estão apenas a 5 pontos de distância.

Classificação após a Taça Jovem 7 de 8 eventos:

1º Oliver Oriol (E), KTM, 374 pontos, campeão antecipado.

2º Cato Nickel (D), KTM, 276,(-98)

3º Mike Gwerder (CH), KTM, 247,(-127)

4º Jens Walvoort (NL), KTM, 242(-132)

Na ADAC MX Junior Cup 125, o dinamarquês Mads Fredsoe(KTM) lidera a classificação com 14 pontos de vantagem sobre Maximilian Werner(Fantic). O piloto checo Vitezslav Marek(KTM) está empatado com Werner no terceiro lugar da classificação.

No programa de apoio do MC Dreetz e.V., os jovens visitantes terão a oportunidade de experimentar pequenos quads e motas PW50 no percurso Yamaha Quad. Os fãs podem comprar antecipadamente os seus bilhetes para as corridas online a preços reduzidos em vorstart.de. É possível acampar para os espectadores. No domingo, das 12h15 às 12h45, Max Nagl, Tom Koch, Jordi Tixier, Adam Sterry e Maximilian Spies estarão à disposição dos fãs na sessão de autógrafos no camião ADAC MX Masters. No sábado à noite haverá música na marquise e no domingo à noite haverá a cerimónia anual dos vencedores às 18h30, seguida de uma festa com DJ.

Todas as corridas de Dreetz serão mais uma vez transmitidas pela ADAC em direto e de forma gratuita. Entre as corridas, as entrevistas proporcionarão entretenimento e informações actualizadas. No sábado, a transmissão terá início às 13h30; no domingo, a transmissão começará já às 10h00.