Dreetz: Max Nagl (Honda) gana pese a una caída

Carrera del sábado del ADAC MX Masters en Dreetz, Brandenburgo: La ronda final de la temporada Masters de este año comenzó con una gran sorpresa: Gert Krestinov (Honda) marcó el mejor tiempo en la sesión clasificatoria y saldrá desde la pole position en las tres carreras del fin de semana. Su compatriota estonio y "sempiterno" Tanel Leok(Husqvarna) fue segundo.

La primera carrera de 450cc del sábado, sin embargo, estuvo dominada por el duelo entre Max Nagl(KMP Honda) y Tom Koch (Kosak KTM). Nagl tomó la salida y lideró desde la primera hasta la última vuelta. Pero la carrera no fue un paseo para el piloto de Weilheim: "No salí bien desde la salida, pero luego separé los codos y arriesgué al máximo, de modo que volví a estar delante al final de la recta de salida", recordó Nagl, que lidera el campeonato por un estrecho margen de sólo 13 puntos. "En la carrera fue entonces muy difícil, porque por un lado no puedes cometer errores y por otro necesitas cada punto. En la arena tampoco puedes ir demasiado despacio, de lo contrario pierdes la fluidez".

A mitad de carrera, Nagl había conseguido una ventaja de 17 segundos. También necesitaba esa diferencia, porque ocurrió exactamente lo que Nagl quería evitar: "Choqué contra una barrera de arena y salí volando por encima del manillar", explicó Nagl. "Por suerte volví a la moto lo suficientemente rápido y pude mantener el liderato".

Su perseguidor en el campeonato, Tom Koch ( Kosak KTM) no tuvo el mejor comienzo y tuvo que luchar para llegar a la cabeza. Después de 3 vueltas, el turingio estaba en P5. Primero tuvo que adelantar a Oriol Oliver(KTM), que partía en la categoría de 450 tras ganar el título de Jóvenes en Dreetz. Después se las tuvo que ver con el holandés Lars van Berkel(KMP Honda), especialista en arena, y en las dos últimas vueltas alcanzó al británico Adam Sterry(Sarholz KTM). Tom sabía que el campeonato estaba en juego y luchó para terminar segundo.

Con Nagl en primera posición y Koch en segunda, la situación sigue siendo muy emocionante de cara a las dos últimas pruebas de la temporada. Laventaja de Nagl ha aumentado a 16 puntos, pero ni él ni Tom Koch pueden permitirse ningún error el domingo.

Desgraciadamente, el joven alemán de Sarholz Noah Ludwig no pudo tomar la salida en Dreetz. El corredor de Aschersleben había sufrido una fractura de cúbito durante el entrenamiento del pasado miércoles.

Carrera del sábado en Dreetz

1º Max Nagl (D), Honda

2º Tom Koch (D), KTM

3º Adam Sterry (GB), KTM

4º Jordi Tixier (F), Honda

5º Lars van Berkel (NL), Honda

6º Stefan Ekerold (D), Husqvarna

7º Gert Krestinov(EST), Honda

8º Tanel Leok(EST), Husqvarna

9º Oriol Oliver (E), KTM

10º Maximilian Spies (D), KTM

...

DNS: Noah Ludwig (D), KTM, 204,(-207)

DNS: Henry Jacobi (D), KTM, 187,(-224)

La carrera del sábado del ADAC MX Youngsters fue ganada por Edvards Bidzans(Husqvarna), que sólo pudo batir al final al suizo Mike Gwerder(WZ Racing KTM), de buenas maneras. Cato Nick el comenzó con problemas y sólo pudo limitar los daños en P20.

Resultado Copa Youngster:

1º Edvards Bidzans(LT), Husqvarna

2º Mike Gwerder (CH), KTM

3º Martin Michelis(EST), KTM

4º Jens Walvoort (NL), KTM

...

20. Cato Nickel (D), KTM