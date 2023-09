Dreetz : Max Nagl (Honda) s'impose malgré une chute

Course du samedi des ADAC MX Masters à Dreetz, dans le Brandebourg : la phase finale de la saison des Masters de cette année a commencé par une grosse surprise : Gert Krestinov (Honda) a réalisé le meilleur temps des essais chronométrés et partira en pole position dans les trois courses du week-end. Son compatriote estonien et 'Evergreen'Tanel Leok(Husqvarna) a terminé deuxième.

La première course 450 du samedi a été marquée par le duel au championnat entre Max Nagl(KMP Honda) et Tom Koch (Kosak KTM). Nagl a tiré le holeshot et a mené du premier au dernier tour. Mais la course n'a pas été une promenade de santé pour le pilote de Weilheim: "Je ne suis pas bien sorti de la grille, mais j'ai ensuite joué des coudes et pris tous les risques, si bien que j'étais à nouveau devant à la fin de la ligne droite de départ", se souvient Nagl, qui mène le championnat avec une courte avance de seulement 13 points. "En course, c'était très difficile, car d'une part tu ne peux pas faire d'erreur, et d'autre part tu as besoin de chaque point. Dans le sable, il ne faut pas non plus rouler trop lentement, sinon on perd le flow".

À la mi-course, Nagl avait pris 17 secondes d'avance. Un écart dont il avait besoin, car il s'est produit exactement ce que Nagl voulait éviter : "J'ai heurté une barrière de sable et je suis passé par-dessus le guidon", explique Nagl. "Heureusement, je suis remonté assez vite sur la moto et j'ai pu conserver la tête".

Son poursuivant au championnat, Tom Koch (Kosak KTM), n'a pas pris le meilleur départ et a dû se battre pour se hisser devant. Après trois tours, le Thuringien se classait en P5. Il a d'abord dû dépasser Oriol Oliver(KTM), qui a pris le départ dans la catégorie 450 après avoir remporté le titre Youngsters à Dreetz. Il a ensuite affronté le spécialiste néerlandais du sable Lars van Berkel(KMP Honda) et, dans les deux derniers tours, il a rejoint le pilote britannique Sarholz-KTM Adam Sterry. Sachant que le championnat était en jeu, Tom s'est imposé avec une performance combative et a terminé deuxième.

Avec Nagl en première position et Koch en deuxième, le suspense reste extrême avant les deux dernières manches de la saison. L'avance de Naglest certes passée à 16 points, mais ni lui ni Tom Koch n'ont le droit à l'erreur dimanche.

Le jeune Allemand de Sarholz, Noah Ludwig, n'a malheureusement pas pu prendre le départ à Dreetz. Le pilote d'Aschersleben s'est fracturé le cubitus mercredi dernier à l'entraînement.

Course du samedi à Dreetz

1. Max Nagl (D), Honda

2. Tom Koch (D), KTM

3. Adam Sterry (GB), KTM

4. Jordi Tixier (F), Honda

5. Lars van Berkel (NL), Honda

6. Stefan Ekerold (D), Husqvarna

7. Gert Krestinov(EST), Honda

8. Tanel Leok(EST), Husqvarna

9. Oriol Oliver (E), KTM

10. Maximilian Spies (D), KTM

...

DNS : Noah Ludwig (D), KTM, 204,(-207)

DNS : Henry Jacobi (D), KTM, 187,(-224)

La course du samedi de l'ADAC MX Youngsters a été remportée par Edvards Bidzans(Husqvarna), qui n'a pu s'imposer qu'en fin de course face au Suisse Mike Gwerder(WZ Racing KTM), bien en jambes. Cato Nickel a pris un départ difficile et n'a pu que limiter les dégâts en se classant P20.

Résultats de la Youngster Cup:

1. Edvards Bidzans(LT), Husqvarna

2. Mike Gwerder (CH), KTM

3. Martin Michelis(EST), KTM

4. Jens Walvoort (NL), KTM

...

20e Cato Nickel (D), KTM