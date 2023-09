Dreetz: Max Nagl (Honda) vince nonostante una caduta

Sabato la gara dell'ADAC MX Masters a Dreetz, nel Brandeburgo: l'ultimo round della stagione Masters di quest'anno è iniziato con una grande sorpresa: Gert Krestinov (Honda) ha fatto segnare il miglior tempo nelle qualifiche e partirà dalla pole position in tutte e tre le gare del weekend. Il suo connazionale estone e "sempreverde" Tanel Leok(Husqvarna) è arrivato secondo.

La prima gara delle 450cc di sabato, invece, è stata dominata dal duello in campionato tra Max Nagl(KMP Honda) e Tom Koch (Kosak KTM). Nagl ha conquistato l'holeshot e ha condotto dal primo all'ultimo giro. Ma la gara non è stata una passeggiata per il pilota di Weilheim: "Non sono uscito bene dal cancello, ma poi ho allargato i gomiti e ho preso tutti i rischi, così da tornare in testa alla fine del rettilineo di partenza", ha ricordato Nagl, che guida il campionato con un sottile margine di soli 13 punti. "In gara è stato poi molto difficile, perché da un lato non puoi commettere errori, dall'altro hai bisogno di ogni punto. Nella sabbia non si può nemmeno andare troppo piano, altrimenti si perde il flusso".

A metà gara, Nagl aveva accumulato un vantaggio di 17 secondi. Aveva bisogno di questo distacco, perché è successo proprio quello che Nagl voleva evitare: "Ho colpito una barriera di sabbia e sono volato via sul manubrio", ha spiegato Nagl. "Per fortuna sono tornato in sella abbastanza velocemente e sono riuscito a mantenere il vantaggio".

Il suo inseguitore in campionato, Tom Koch (Kosak KTM), non è partito nel migliore dei modi e ha dovuto lottare per raggiungere i primi. Dopo 3 giri, il turingio era in P5. Prima ha dovuto superare Oriol Oliver(KTM), che partiva nella classe 450 dopo aver vinto il titolo giovani a Dreetz. Poi ha affrontato lo specialista olandese della sabbia Lars van Berkel(KMP Honda) e negli ultimi due giri ha raggiunto il pilota britannico della Sarholz KTM Adam Sterry. Tom sapeva che la posta in gioco era il campionato e ha dato vita a una prestazione combattiva per arrivare secondo.

Con Nagl in P1 e Koch in 2a posizione, la situazione rimane estremamente emozionante in vista degli ultimi due round della stagione. Il vantaggio diNagl è salito a 16 punti, ma né lui né Tom Koch possono permettersi errori domenica.

Purtroppo, il giovane tedesco di Sarholz Noah Ludwig non ha potuto prendere il via a Dreetz. Il corridore di Aschersleben ha subito una frattura dell'ulna durante l'allenamento di mercoledì scorso.

Gara di sabato a Dreetz

1° Max Nagl (D), Honda

2° Tom Koch (D), KTM

3° Adam Sterry (GB), KTM

4° Jordi Tixier (F), Honda

5° Lars van Berkel (NL), Honda

6° Stefan Ekerold (D), Husqvarna

7° Gert Krestinov(EST), Honda

8° Tanel Leok(EST), Husqvarna

9° Oriol Oliver (E), KTM

10° Maximilian Spies (D), KTM

...

DNS: Noah Ludwig (D), KTM, 204,(-207)

DNS: Henry Jacobi (D), KTM, 187,(-224)

La gara ADAC MX Youngsters di sabato è stata vinta da Edvards Bidzans(Husqvarna), che è riuscito a battere lo svizzero Mike Gwerder(WZ Racing KTM) solo alla fine. Cato Nickel è partito con problemi e ha potuto limitare i danni solo con la P20.

Risultato Youngster Cup:

1° Edvards Bidzans(LT), Husqvarna

2° Mike Gwerder (CH), KTM

3° Martin Michelis(EST), KTM

4° Jens Walvoort (NL), KTM

...

20. Cato Nickel (D), KTM