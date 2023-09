Dreetz: Max Nagl (Honda) vence apesar de uma queda

Apesar de uma queda, o líder do campeonato Max Nagl (KMP Honda) venceu a corrida de abertura do final da época do ADAC MX Masters em Dreetz, Brandenburgo, à frente do seu rival Tom Koch (Kosak KTM).

Corrida de sábado do ADAC MX Masters em Dreetz, Brandenburg: A última ronda da temporada Masters deste ano começou com uma grande surpresa: Gert Krestinov (Honda) fez o melhor tempo na qualificação e vai partir da pole position nas três corridas do fim de semana. O seu compatriota estónio e 'evergreen' Tanel Leok(Husqvarna) foi segundo.

A primeira corrida de 450cc no sábado, no entanto, foi dominada pelo duelo do campeonato entre Max Nagl(KMP Honda) e Tom Koch (Kosak KTM). Nagl fez o holeshot e liderou da primeira à última volta. Mas a corrida não foi fácil para o piloto de Weilheim: "Não saí bem do portão, mas depois abri os cotovelos e arrisquei ao máximo, pelo que voltei a estar na frente no final da reta da partida", recordou Nagl, que lidera o campeonato por uma margem mínima de apenas 13 pontos. "Na corrida, foi muito difícil, porque, por um lado, não se pode cometer erros, mas, por outro, é preciso ter em conta todos os pontos. Na areia também não se pode ir muito devagar, senão perde-se a fluidez."

A meio da corrida, Nagl tinha uma vantagem de 17 segundos. Ele também precisava desta diferença, porque aconteceu exatamente o que Nagl queria evitar: "Bati numa barreira de areia e voei por cima do guiador", explicou Nagl. "Felizmente, voltei para a moto rapidamente e consegui manter a liderança."

O seu perseguidor no campeonato, Tom Koch (Kosak KTM) não teve o melhor arranque e teve de lutar para chegar à frente. Após 3 voltas, o turíngio estava em P5. Primeiro, teve de ultrapassar Oriol Oliver(KTM), que arrancou na classe 450 depois de ter ganho o título Youngsters em Dreetz. Depois, teve de lidar com o especialista holandês em areia Lars van Berkel(KMP Honda) e nas duas últimas voltas alcançou o piloto britânico da Sarholz KTM Adam Sterry. Tom sabia que o campeonato estava em jogo e teve uma atuação de luta para terminar em segundo.

Com Nagl em primeiro e Koch em segundo, o campeonato continua extremamente emocionante antes das duas últimas rondas da época. A vantagem deNagl aumentou para 16 pontos, mas nem ele nem Tom Koch se podem dar ao luxo de cometer erros no domingo.

Infelizmente, o jovem alemão de Sarholz, Noah Ludwig, não pôde largar em Dreetz. O piloto de Aschersleben sofreu uma fratura do cúbito durante o treino da passada quarta-feira.

Corrida de sábado Dreetz

1º Max Nagl (D), Honda

2º Tom Koch (D), KTM

3º Adam Sterry (GB), KTM

4º Jordi Tixier (F), Honda

5º Lars van Berkel (NL), Honda

6º Stefan Ekerold (D), Husqvarna

7º Gert Krestinov(EST), Honda

8º Tanel Leok(EST), Husqvarna

9º Oriol Oliver (E), KTM

10º Maximilian Spies (D), KTM

...

DNS: Noah Ludwig (D), KTM, 204,(-207)

DNS: Henry Jacobi (D), KTM, 187,(-224)

A corrida de sábado do ADAC MX Youngsters foi ganha por Edvards Bidzans(Husqvarna), que só conseguiu bater o bem-educado Mike Gwerder(WZ Racing KTM) da Suíça no final. Cato Nickel começou com problemas e só conseguiu limitar os danos na P20.

Resultado Taça Youngster:

1º Edvards Bidzans(LT), Husqvarna

2º Mike Gwerder (CH), KTM

3º Martin Michelis(EST), KTM

4º Jens Walvoort (NL), KTM

...

20. Cato Nickel (D), KTM