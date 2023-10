Max Nagl (KMP Honda) es el Campeón Masters 2023

Final del ADAC MX Masters en Dreetz, Brandenburgo: Al final, el título se decidió a favor de Max Nagl(Krettek Honda) antes de lo esperado, ya que tras el final de la primera carrera del domingo ya estaba claro que el piloto de Weilheim, que había comenzado la carrera con una ventaja de 16 puntos, ya no podía ser alcanzado. Mientras Nagl se hacía con la victoria de principio a fin, su perseguidor Tom Koch sólo pudo terminar en la quinta posición. En caso de victoria, habría tenido que terminar al menos 4º para mantener vivas sus opciones al título. El español Oliver Oriol(WZ Racing KTM), invitado y Campeón Juvenil, terminó tercero en esta carrera, demostrando que también puede desenvolverse bien en la categoría de 450 desde el principio.

Sin embargo, la victoria en la primera carrera dominical no fue un paseo para Nagl, sino más bien una carrera caliente similar a la primera carrera del sábado: "Al igual que ayer, tuve un highsider en esta carrera y me caí cuando iba en cabeza. Fue el resultado de la presión y la concentración. Había demasiada presión en ese momento. Ahora todo eso está superado y me siento muy bien".

El piloto británico del Sarholz KTM Adam Sterry ganó el holeshot de la tercera carrera por delante del nuevo campeón Max Nagl, pero adelantó al británico por el liderato en la segunda vuelta en la sección de olas y luego controló la carrera desde el frente. Nagl también lo tuvo todo bajo control esta vez y se impuso con claridad en las tres vueltas a Dreetz, adjudicándose además la clasificación del día.

El compañero deNagl en el equipo francés KMP , Jordi Tixier, terminó segundo en las dos carreras del domingo para terminar el fin de semana en P2. Tom Koch subió al podio en tercer lugar en la clasificación del día con un resultado de 2-5-3 y terminó segundo en el campeonato, con Jordi Tixier tercero en el campeonato.

En el podio, Nagl también fue preguntado, por supuesto, por su futuro: "Creo que añadiré un año más", explicó. "Ahora toca el parón invernal y luego ya veremos. Ahora tengo 36 años, y los jóvenes pilotos tienen experiencia en el Campeonato del Mundo. Así que no es nada fácil, pero sigo motivado. Si sigo así, también seguiré fiel al color".

Resultados ADAC MX Masters Dreetz:

1º Max Nagl (D), Honda, 1-1-1.

2º Jordi Tixier (F), Honda, 4-2-2

3º Tom Koch (D), KTM, 2-5-3

4º Adam Sterry (GB), KTM, 3-4-4

5º Oriol Oliver (E), KTM, 9-3-5

6º Lars van Berkel (NL), Honda, 5-6-9

7º Stefan Ekerold (D), Husqvarna, 6-10-6

8º Gert Krestinov(EST), Honda, 7-8-7

9º Maximilian Spies (D), KTM, 10-7-10

10º Tanel Leok(EST), Husqvarna, 8-11-15

...

DNS: Noah Ludwig (D), KTM, 204,(-207)

DNS: Henry Jacobi (D), KTM, 187,(-224)

Clasificación final del campeonato:

1º Max Nagl (D), Honda, 486 puntos

2º Tom Koch (D), KTM, 456,(-30)

3º Jordi Tixier (F), Honda, 413,(-73)

4º Adam Sterry (GB), KTM, 383, (-103)

5º Maximilian Spies (D), KTM, 346,(-140)

6º Nico Koch (D), GASGAS, 211,(-275)

7º Noah Ludwig (D), KTM, 204, (-282)

8º Stefan Ekerold (D), Husqvarna, 197, (-289)

9º Tim Koch (D), Husqvarna, 189,(-297)

10º Henry Jacobi (D), KTM, 187,(-299)

Después de que el título de la Copa deJóvenes pilotosya se hubiera decidido en la última prueba de Holzgerlingen, en Dreetz aún quedaba una cuestión de metales preciosos. Edvards Bidzans(Husqvarna) ganó la clasificación diaria con un resultado de 1-5-2. El piloto suizo del WZ Racing Mike Gwerder no sólo se quedó fuera del podio con un resultado de 2-11-3, sino también del tercer puesto en el campeonato. Al final, faltó un solo punto para el tercer puesto en el campeonato.

Resultado Copa Youngster:

1º Edvards Bidzans(LT), Husqvarna, 1-5-2.

2º Martin Michelis(EST), KTM, 3-2-4

3º Jens Walvoort (NL), KTM, 4-6-1

4º Mike Gwerder (CH), KTM, 2-11-3

...

12º Cato Nickel (D), KTM, 20-8-9

Clasificación final del campeonato:

1. Oliver Oriol (E), KTM, 449 puntos

2º Cato Nickel (D), KTM, 329,(-120)

3º Jens Walvoort (NL), KTM, 300,(-149)

4º Mike Gwerder (CH), KTM, 299,(-150)