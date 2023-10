Max Nagl (KMP Honda) est le champion Masters 2023

En remportant les trois courses, Max Nagl (KMP Honda) a remporté le classement journalier et est ainsi devenu le vainqueur de l'ADAC MX Masters 2023. La décision s'est faite dès sa victoire dans la première course du dimanche.

Finale de l'ADAC MX Masters à Dreetz, dans le Brandebourg : le titre s'est finalement joué plus vite que prévu en faveur de Max Nagl(Krettek Honda), car dès l'arrivée de la première course du dimanche, il était clair que le pilote de Weilheim, qui avait pris le départ avec 16 points d'avance, ne pouvait plus être rattrapé. Alors que Nagl s'est imposé de bout en bout, son poursuivant Tom Koch n'a terminé qu'en cinquième position. En cas de victoire, il aurait dû se classer au moins quatrième pour conserver ses chances de titre. Le pilote espagnol invité et champion Youngsters Oliver Oriol(WZ Racing KTM) a terminé troisième de cette course et a ainsi montré qu'il était également à l'aise d'emblée dans la catégorie 450.

La victoire dans la première course du dimanche n'a cependant pas été une promenade de santé pour Nagl, mais, comme dans la première course du samedi, une course chaude : "Comme hier, j'ai eu un highsider dans cette course et je suis tombé alors que j'étais en tête. C'était la conséquence de la pression et de la concentration. Il y avait tout simplement trop de pression en ce moment. Tout cela tombe maintenant et cela fait vraiment du bien".

Le pilote britannique Sarholz-KTM Adam Sterry a remporté le holeshot de la troisième manche devant le nouveau champion Max Nagl, mais ce dernier a dépassé le Britannique dès le deuxième tour dans la zone de la section des vagues et a ensuite contrôlé la course depuis la tête. Cette fois encore, Nagl a gardé le contrôle de la situation, s'est imposé proprement à Dreetz en réalisant un triplé et a ainsi remporté le classement du jour.

Le coéquipier français deNagl, Jordi Tixier, a terminé deuxième dans les deux courses du dimanche et a terminé le week-end en P2. Tom Koch est monté sur le podium en troisième position du classement journalier grâce à un résultat de 2-5-3 et a terminé le championnat à la deuxième place. Jordi Tixier a terminé troisième du championnat.

Sur le podium, Nagl a bien sûr été interrogé sur son avenir : "Je pense que je vais ajouter une année supplémentaire", a-t-il déclaré. "Je vais d'abord faire une pause hivernale et nous verrons ensuite. J'ai maintenant 36 ans et les jeunes pilotes ont l'expérience du championnat du monde. Ce ne sera donc certainement pas plus facile, mais je reste motivé. Si je continue, je resterai fidèle à la couleur".

Résultats de l'ADAC MX Masters Dreetz:

1. Max Nagl (D), Honda, 1-1-1

2. Jordi Tixier (F), Honda, 4-2-2

3. Tom Koch (D), KTM, 2-5-3

4. Adam Sterry (GB), KTM, 3-4-4

5. Oriol Oliver (E), KTM, 9-3-5

6. Lars van Berkel (NL), Honda, 5-6-9

7. Stefan Ekerold (D), Husqvarna, 6-10-6

8. Gert Krestinov(EST), Honda, 7-8-7

9. Maximilian Spies (D), KTM, 10-7-10

10. Tanel Leok(EST), Husqvarna, 8-11-15

...

DNS : Noah Ludwig (D), KTM, 204,(-207)

DNS : Henry Jacobi (D), KTM, 187,(-224)

Classement final du championnat :

1. Max Nagl (D), Honda, 486 points

2. Tom Koch (D), KTM, 456,(-30)

3. Jordi Tixier (F), Honda, 413,(-73)

4. Adam Sterry (GB), KTM, 383,(-103)

5. Maximilian Spies (D), KTM, 346,(-140)

6. Nico Koch (D), GASGAS, 211,(-275)

7. Noah Ludwig (D), KTM, 204,(-282)

8. Stefan Ekerold (D), Husqvarna, 197,(-289)

9. Tim Koch (D), Husqvarna, 189,(-297)

10. Henry Jacobi (D), KTM, 187,(-299)

Alors que le titre de la Youngsters-Cupavait déjà été décerné lors du dernier événement à Holzgerlingen, il était encore question de métal précieux à Dreetz. Edvards Bidzans(Husqvarna) a remporté le classement journalier avec un résultat de 1-5-2. Avec un résultat de 2-11-3, le pilote suisse du WZ Racing Mike Gwerder a non seulement manqué le podium, mais aussi la troisième place du championnat. Un seul point a finalement manqué pour la troisième place du championnat.

Résultat de la Youngster Cup:

1. Edvards Bidzans(LT), Husqvarna, 1-5-2

2. Martin Michelis(EST), KTM, 3-2-4

3. Jens Walvoort (NL), KTM, 4-6-1

4. Mike Gwerder (CH), KTM, 2-11-3

...

12e Cato Nickel (D), KTM, 20-8-9

Classement final du championnat :

1. Oliver Oriol (E), KTM, 449 points

2. Cato Nickel (D), KTM, 329,(-120)

3. Jens Walvoort (NL), KTM, 300,(-149)

4e Mike Gwerder (CH), KTM, 299,(-150)