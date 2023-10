Max Nagl (KMP Honda) è il campione Masters 2023

Finale dell'ADAC MX Masters a Dreetz, Brandeburgo: alla fine, il titolo è stato deciso a favore di Max Nagl(Krettek Honda) prima del previsto, poiché era già chiaro dopo il traguardo della prima gara di domenica che il pilota di Weilheim, che aveva iniziato la gara con un vantaggio di 16 punti, non poteva più essere raggiunto. Mentre Nagl ha conquistato la vittoria alla partenza, il suo inseguitore Tom Koch ha concluso solo in P5. In caso di vittoria, avrebbe dovuto arrivare almeno quarto per mantenere vive le sue chance di titolo. Lo spagnolo Oliver Oriol(WZ Racing KTM), ospite e campione dei giovani, è arrivato terzo in questa gara, dimostrando di saper affrontare bene anche la classe 450 fin dall'inizio.

La vittoria nella prima gara domenicale non è stata comunque una passeggiata per Nagl, ma piuttosto una cavalcata rovente simile alla prima gara di sabato: "Proprio come ieri, in questa gara ho avuto un highsider e sono caduto mentre ero in testa. È stato il risultato della pressione e della concentrazione. C'era troppa pressione in quel momento. Ora è tutto passato e la sensazione è davvero buona".

Il pilota britannico della Sarholz KTM Adam Sterry ha conquistato l 'holeshot per gara 3 davanti al nuovo campione Max Nagl, ma ha passato il britannico per la testa della corsa al secondo giro nella sezione wave e poi ha controllato la gara dalla testa. Nagl ha tenuto tutto sotto controllo anche questa volta, ottenendo una vittoria netta in tre giri a Dreetz e vincendo anche la classifica di giornata.

Il compagno di squadra francesedi Naglalla KMP , Jordi Tixier, è arrivato secondo in entrambe le gare della domenica, concludendo il weekend in P2. Tom Koch è salito sul podio al terzo posto nella classifica di giornata con un risultato di 2-5-3 e si è classificato secondo in campionato, mentre Jordi Tixier è terzo in campionato.

Sul podio, a Nagl è stato naturalmente chiesto anche del suo futuro: "Penso che aggiungerò un altro anno", ha spiegato. "Ora è il momento della pausa invernale e poi vedremo. Ora ho 36 anni e i giovani piloti hanno esperienza nel Campionato del Mondo. Quindi non è certo più facile, ma sono ancora motivato. Se continuerò ad andare avanti, resterò fedele anche al colore".

Risultati ADAC MX Masters Dreetz:

1° Max Nagl (D), Honda, 1-1-1.

2° Jordi Tixier (F), Honda, 4-2-2

3° Tom Koch (D), KTM, 2-5-3

4° Adam Sterry (GB), KTM, 3-4-4

5° Oriol Oliver (E), KTM, 9-3-5

6° Lars van Berkel (NL), Honda, 5-6-9

7° Stefan Ekerold (D), Husqvarna, 6-10-6

8° Gert Krestinov(EST), Honda, 7-8-7

9° Maximilian Spies (D), KTM, 10-7-10

10° Tanel Leok(EST), Husqvarna, 8-11-15

...

DNS: Noah Ludwig (D), KTM, 204,(-207)

DNS: Henry Jacobi (D), KTM, 187,(-224)

Classifica finale del campionato:

1° Max Nagl (D), Honda, 486 punti

2° Tom Koch (D), KTM, 456,(-30)

3° Jordi Tixier (F), Honda, 413,(-73)

4° Adam Sterry (GB), KTM, 383,(-103)

5° Maximilian Spies (D), KTM, 346,(-140)

6° Nico Koch (D), GASGAS, 211,(-275)

7° Noah Ludwig (D), KTM, 204,(-282)

8° Stefan Ekerold (D), Husqvarna, 197,(-289)

9° Tim Koch (D), Husqvarna, 189,(-297)

10° Henry Jacobi (D), KTM, 187,(-299)

Dopo che il titolo della Youngsters Cup era già stato deciso nell'ultimo evento di Holzgerlingen, a Dreetz era ancora una questione di metallo prezioso. Edvards Bidzans(Husqvarna) si è aggiudicato la classifica giornaliera con un risultato di 1-5-2. Il pilota svizzero del WZ Racing Mike Gwerder non solo ha mancato il podio con un risultato di 2-11-3, ma anche il terzo posto in campionato. Alla fine è mancato un solo punto per il terzo posto in campionato.

Risultato Coppa Giovani:

1° Edvards Bidzans(LT), Husqvarna, 1-5-2.

2° Martin Michelis(EST), KTM, 3-2-4

3° Jens Walvoort (NL), KTM, 4-6-1

4° Mike Gwerder (CH), KTM, 2-11-3

...

12. Cato Nickel (D), KTM, 20-8-9

Classifica finale del campionato:

1. Oliver Oriol (E), KTM, 449 punti

2° Cato Nickel (D), KTM, 329,(-120)

3° Jens Walvoort (NL), KTM, 300,(-149)

4° Mike Gwerder (CH), KTM, 299,(-150)