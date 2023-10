Max Nagl (KMP Honda) é Campeão de Masters 2023

Com vitórias nas três corridas, Max Nagl (KMP Honda) venceu a classificação diária para se tornar o vencedor do ADAC MX Masters 2023. A decisão já estava tomada após a sua vitória na primeira corrida de domingo.

Final do ADAC MX Masters em Dreetz, Brandenburg: No final, o título foi decidido a favor de Max Nagl(Krettek Honda) mais cedo do que o esperado, uma vez que já era claro após o final da primeira corrida de domingo que o piloto de Weilheim, que tinha começado a corrida com uma vantagem de 16 pontos, já não podia ser apanhado. Enquanto Nagl conseguiu uma vitória à partida, o seu perseguidor Tom Koch terminou apenas em P5. Teria de terminar pelo menos em 4º lugar em caso de vitória para manter vivas as suas hipóteses de título. O espanhol convidado e Campeão dos Jovens Oliver Oriol(WZ Racing KTM) terminou em terceiro nesta corrida, mostrando que também se pode dar bem na classe 450 desde o início.

No entanto, a vitória na primeira corrida de domingo não foi um passeio no parque para Nagl, mas sim uma corrida quente semelhante à primeira corrida de sábado: "Tal como ontem, tive um highsider nesta corrida e caí quando estava na liderança. Foi o resultado da pressão e da concentração. Havia demasiada pressão naquele momento. Agora está tudo a desaparecer e sinto-me muito bem."

O piloto britânico da Sarholz KTM, Adam Sterry, fez o holeshot para a terceira corrida à frente do novo campeão Max Nagl, mas passou o britânico para a liderança na segunda volta na secção das ondas e depois controlou a corrida a partir da frente. Nagl manteve tudo sob controlo também desta vez, mantendo-se firme para uma vitória limpa de três voltas em Dreetz e vencendo também a classificação do dia.

O companheiro de equipade Naglna KMP, o francês Jordi Tixier, terminou em segundo nas duas corridas de domingo e terminou o fim de semana em P2. Tom Koch subiu ao pódio em terceiro lugar na classificação do dia com um resultado de 2-5-3 e terminou em segundo no campeonato, com Jordi Tixier em terceiro no campeonato.

No pódio, Nagl foi naturalmente questionado sobre o seu futuro: "Penso que vou acrescentar mais um ano", explicou. "Agora é altura de fazer a pausa de inverno e depois logo se vê. Já tenho 36 anos e os jovens pilotos têm experiência no Campeonato do Mundo. Por isso, não está a ser fácil, mas continuo motivado. Se continuar, também me vou manter fiel à cor."

Resultados ADAC MX Masters Dreetz:

1º Max Nagl (D), Honda, 1-1-1.

2º Jordi Tixier (F), Honda, 4-2-2

3º Tom Koch (D), KTM, 2-5-3

4º Adam Sterry (GB), KTM, 3-4-4

5º Oriol Oliver (E), KTM, 9-3-5

6º Lars van Berkel (NL), Honda, 5-6-9

7º Stefan Ekerold (D), Husqvarna, 6-10-6

8º Gert Krestinov(EST), Honda, 7-8-7

9º Maximilian Spies (D), KTM, 10-7-10

10º Tanel Leok(EST), Husqvarna, 8-11-15

...

DNS: Noah Ludwig (D), KTM, 204,(-207)

Falhas de comparência: Henry Jacobi (D), KTM, 187,(-224)

Classificação final do campeonato:

1º Max Nagl (D), Honda, 486 pontos

2º Tom Koch (D), KTM, 456,(-30)

3º Jordi Tixier (F), Honda, 413,(-73)

4º Adam Sterry (GB), KTM, 383,(-103)

5º Maximilian Spies (D), KTM, 346,(-140)

6º Nico Koch (D), GASGAS, 211,(-275)

7º Noah Ludwig (D), KTM, 204,(-282)

8º Stefan Ekerold (D), Husqvarna, 197,(-289)

9º Tim Koch (D), Husqvarna, 189,(-297)

10º Henry Jacobi (D), KTM, 187,(-299)

Depois de o título da Taçados Jovensjá ter sido decidido no último evento em Holzgerlingen, em Dreetz continuava a ser uma questão de metal precioso. Edvards Bidzans(Husqvarna) venceu a classificação diária com um resultado de 1-5-2. O piloto suíço da WZ Racing, Mike Gwerder, não só falhou o pódio com um resultado de 2-11-3, mas também o terceiro lugar no campeonato. No final, faltou um único ponto para o terceiro lugar no campeonato.

Resultado Taça Youngster:

1º Edvards Bidzans(LT), Husqvarna, 1-5-2.

2º Martin Michelis(EST), KTM, 3-2-4

3º Jens Walvoort (NL), KTM, 4-6-1

4º Mike Gwerder (CH), KTM, 2-11-3

...

12º Cato Nickel (D), KTM, 20-8-9

Classificação final do campeonato:

1. Oliver Oriol (E), KTM, 449 pontos

2º Cato Nickel (D), KTM, 329,(-120)

3.º Jens Walvoort (NL), KTM, 300,(-149)

4º Mike Gwerder (CH), KTM, 299,(-150)