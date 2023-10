Calendrier prévisionnel ADAC MX Masters 2024

Les ADAC MX Masters entameront l'année prochaine leur 20e saison anniversaire. La série se déroulera à nouveau sur huit épreuves. Le championnat débutera en avril à Drehna et se terminera en septembre à Holzgerlingen.

Pour sa 20e saison, l'ADAC MX Masters prévoit un calendrier varié et intéressant de huit événements. Le coup d'envoi de la saison du championnat international allemand de motocross aura lieu les 20 et 21 avril 2024, comme le veut la tradition, à Fürstlich Drehna. La série se déroulera à nouveau sur les circuits populaires de Dreetz, Bielstein, Tensfeld et Gaildorf.

Pour la première fois en 2024, un événement ADAC MX Masters se déroulera à Vellahn, dans le Mecklembourg-Poméranie occidentale. La finale de la saison est prévue pour fin septembre à Holzgerlingen. Elle sera précédée d'une autre manifestation dont le lieu sera annoncé ultérieurement. L'année prochaine, les fans de la série pourront également se réjouir d'un livestream gratuit des huit événements.

Au cours de la saison anniversaire, au moins un événement est prévu chaque mois d'avril à septembre.

Les 25 et 26 mai, la série aura un nouvel organisateur, le MC Vellahn e.V.. Trois catégories, dont l'ADAC MX Junior Cup 125, seront disputées sur le circuit de Mecklembourg-Poméranie occidentale au sol meuble.

Les fans qui ne pourront pas se rendre sur le circuit pourront profiter d'un livestream gratuit à chaque course sur adac.de/mx-masters, qui proposera, outre les courses passionnantes de toutes les catégories, de nombreux articles de fond et interviews.

Calendrier provisoire des ADAC MX Masters 2024 (état au 19.10.2023)

20.04 - 21.04.2024 Fürstlich Drehna

27.04. - 28.04.2024 Dreetz (sans ADAC MX Junior Cup 125)

25.04. - 26.05.2024 Vellahn (sans ADAC MX Junior Cup 85)

22.06. - 23.06.2024 Bielstein (sans ADAC MX Junior Cup 125)

13.07 - 14.07.2024 Tensfeld (sans ADAC MX Junior Cup 85)

03.08. - 04.08.2024 Gaildorf

31.08. - 01.09.2024 tba

21.09. - 22.09.2024 Holzgerlingen