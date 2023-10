L'ADAC MX Masters entrerà nella stagione del suo 20° anniversario il prossimo anno. La serie si svolgerà nuovamente in otto eventi. Il campionato inizia ad aprile a Drehna e termina a settembre a Holzgerlingen.

L'ADAC MX Masters ha in programma un calendario vario e interessante di otto eventi per la sua 20a stagione. L'apertura della stagione del campionato internazionale tedesco di motocross si terrà tradizionalmente a Fürstlich Drehna il 20-21 aprile 2024. La serie si svolgerà ancora una volta sulle popolari piste di Dreetz, Bielstein, Tensfeld e Gaildorf.

Per la prima volta nel 2024, un evento ADAC MX Masters si terrà a Vellahn, nel Meclemburgo-Pomerania Occidentale. Il finale di stagione è previsto per la fine di settembre a Holzgerlingen. Prima di allora si terrà un altro evento, il cui luogo di svolgimento non è ancora stato annunciato. L'anno prossimo i fan della serie potranno assistere gratuitamente al livestream di tutti gli otto eventi.

Nella stagione dell'anniversario è previsto almeno un evento al mese da aprile a settembre.

Il 25-26 maggio, la serie avrà un nuovo organizzatore: MC Vellahn e.V.. Tre classi, tra cui l'ADAC MX Junior Cup 125, si svolgeranno sul circuito di Mecklenburg-Vorpommern.

I fan che non potranno recarsi in pista potranno guardare gratuitamente il livestream di ogni gara su adac.de/mx-masters, che offrirà numerosi resoconti e interviste oltre alle emozionanti gare di tutte le classi.

Calendario provvisorio ADAC MX Masters 2024 (dal 19.10.2023)

20.04 - 21.04.2024 Fürstlich Drehna

27.04. - 28.04.2024 Dreetz (senza ADAC MX Junior Cup 125)

25.04. - 26.05.2024 Vellahn (senza ADAC MX Junior Cup 85)

22.06. - 23.06.2024 Bielstein (senza ADAC MX Junior Cup 125)

13.07. - 14.07.2024 Tensfeld (senza ADAC MX Junior Cup 85)

03.08. - 04.08.2024 Gaildorf

31.08. - 01.09.2024 tba

21.09. - 22.09.2024 Holzgerlingen