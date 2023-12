Regreso de Dennis Ullrich a Sarholz KTM

En realidad, Dennis Ullrich ya había puesto fin a su carrera en 2021. Ha ganado cinco veces en el ADAC MX Masters. Ahora, Ullrich, de 30 años, ha decidido volver. Ha fichado por el equipo Sarholz KTM para 2024. Ha estado probando la KTM 450 SX-F durante algún tiempo y dice que está listo para atacar de nuevo.

"Cuando nos pusimos en contacto por primera vez con Dennis, al principio era sólo un proyecto emocionante", explicó el director del equipo, André Sarholz. "Dennis probó la moto y me dijo, tras un breve periodo de reflexión, que confiaba en reaparecer. Está muy motivado y sabe lo que es importante. Nosotros, como equipo, le apoyamos completamente".

"Cuando puse fin a mi carrera a finales de 2021, no me sentía bien ni física ni mentalmente", dice Ullrich. "Ahora vuelvo a sentirme mucho mejor y me he dado cuenta, sobre todo este verano, de lo bien que me lo sigo pasando montando en moto. Y para ser sincero, también echo de menos la sensación de correr. Estoy muy contento de volver al Sarholz Racing Team. Después de todos estos años, es como volver a casa, al lugar donde empezó todo. Estoy muy agradecido a André por haber confiado plenamente en mí a pesar de mi pausa en las carreras y por apoyarme en mi camino de vuelta a la cima."